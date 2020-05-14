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AYM darbe girişimi sanığı eski yüzbaşının başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yargılanan eski yüzbaşının, "hakkındaki tahliye kararının geç yerine getirildiği iddiası"nı içeren bireysel başvurusunu, başvuru yolları tüketilmediğinden kabul edilemez buldu.
 14 Mayıs 2020 11:24
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AYM darbe girişimi sanığı eski yüzbaşının başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yargılanan eski yüzbaşının, "hakkındaki tahliye kararının geç yerine getirildiği iddiası"nı içeren bireysel başvurusunu, başvuru yolları tüketilmediğinden kabul edilemez buldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir yüzbaşı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski yüzbaşının 28 Temmuz 2017'deki ilk duruşmada tahliyesine karar verildi. Sanık, cezaevinden 29 Temmuz 2017'de sabah saatlerinde tahliye edildi.

Eski yüzbaşı mahkemenin tahliye kararının geç yerine getirilmesi nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu kabul edilemez buldu.

- Gerekçeden

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmek için öncelikle olağan kanun yollarının tüketilmesi gerektiğine işaret edilen gerekçede, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) tahliye kararlarının gecikmesi nedeniyle tazminat davası açılabileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Tahliye kararının geç icra edilmesinin CMK kapsamında tazminata konu edilip edilmeyeceğinin ilk derece mahkemelerinin takdirinde olduğu belirtilen gerekçede, tazminat yoluna başvurulmadan doğrudan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldığı, başvuru yollarının tüketilmediği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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