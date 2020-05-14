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Sağlık-Sen: Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücret mağduriyeti giderilmeli

Sağlık-Sen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na son alımlarla yerleşen öğretmen unvanındaki sözleşmeli personelin ek ders ücretlerinde yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için girişimde bulundu.
 14 Mayıs 2020 11:48
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Sağlık-Sen: Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücret mağduriyeti giderilmeli

Sağlık-Sen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na son alımlarla yerleşen öğretmen unvanındaki sözleşmeli personelin ek ders ücretlerinde yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için girişimde bulundu.

Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural'ın imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yazılı gerçekleştirilen başvuruda şu hususlara yer verildi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan sözleşmeli öğretmenlere, ek ders ücretleri ödemesinde mevzuatta yer alan tanımlar gerekçe gösterilerek ek ders ücretleri verilmemiştir. Kurumlarında kadrolu memurlar ile aynı iş ve görevi yapmalarına rağmen haksız bir şekilde mağdur edilen sözleşmeli öğretmenlerin mağduriyeti giderilmelidir."

Genel Başkan Durmuş: Bakanlık Üzerine Düşeni Yapmalı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ek ders mağduriyetinin giderilmesi gerektiğinin altını çizerek," Aynı kurumda kadrolu olarak görev yapan arkadaşımız ek ders ücretini alırken sözleşmeli çalışan arkadaşımız ek ders ücreti alamıyor. Bu çalışma barışını bozarken, büyük bir haksızlığı doğuruyor. Bu mağduriyetin ortadan kalkması için bakanlık üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullandı.
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