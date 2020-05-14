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TÜBA, Türk İslam Bilim Kültür Mirası eserlerini erişime açacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 2014 yılından beri yürüttüğü Türk İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında bugüne kadar yayımladığı 29 eseri online erişime açıyor.
 14 Mayıs 2020 12:08
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TÜBA, Türk İslam Bilim Kültür Mirası eserlerini erişime açacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 2014 yılından beri yürüttüğü Türk İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında bugüne kadar yayımladığı 29 eseri online erişime açıyor.

TÜBA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde, Bilim ve Düşün ile Ders Kitapları serisinin yanı sıra Yaşam Öyküleri dizisi ve raporlarını da açık kaynak olarak yayımlayan Akademi, TİBKM Projesi eserlerini de www.tuba.gov.tr adresinden dijital ortamda kamuoyuyla buluşturacak.

TÜBA'nın "toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirmek" hedefiyle başlattığı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TİBKM Projesi kapsamında, dil bilimden astronomiye, tıptan ekonomiye birçok alanda 29 eser yayımlandı.
Anadolu Ajansı
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