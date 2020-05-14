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Boğaziçi Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören, yakında hücre ve hayvan deneylerine başlayacaklarını söyleyerek, "En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" dedi.
 14 Mayıs 2020 12:25
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Boğaziçi Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı çalışmaları, planlanan tarihin önünde gidiyor. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu.

'HAZİRAN BAŞINDA HAYVAN DENEYLERİNE BAŞLAMAK İSTİYORUZ'

Projede ikinci ayın sonunda planladıkları şeyleri 1 ayda yaptıklarını belirten Özeren, "Yakında da hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz. Haziran başında hayvan deneylerine başlamak istiyoruz. En iyi ihtimalle Eylül 2021'de aşı adayının hazır olduğu Faz-3'e gelmiş oluruz" dedi.

ÇALIŞACAĞINA YÜZDE 80-90 EMİNİM

Özeren, "Boğaziçi Üniversitesindeki protein mikrokürecik teknolojisi bize ait ve daha önce hayvan deneylerinde başarılı olduğunu gördük. Bu yönden elimizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Çalışacağına yüzde 80-90 eminim" ifadelerini kullandı.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARI

Özeren, "Doğal olarak ülkeler kendi vatandaşları için aşı üretecek. Bütün dünya nüfusu için aşı üretmek çok kolay değil. Çoğunlukla da soğuk zincirle taşınması bekleniyor klasik teknolojilerde. Oysa bizim geliştirdiğimiz mikrokürecik sisteminde aşı oda sıcaklığında da bozulmadan taşınabiliyor" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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