MSB: 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir
MSB: İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
|14 Mayıs 2020 12:41
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MSB: "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
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