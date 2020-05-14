1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 'en sıcak Mayıs ayı' uyarısı - Haritalı

Türkiye'de bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yükselecek hava sıcaklıklarıyla "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanabileceği tahmin ediliyor.
 14 Mayıs 2020 12:45
Yazdır
Meteorolojiden 'en sıcak Mayıs ayı' uyarısı - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak.

Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna kadarki süreçte Türkiye'de yağış öngörülmüyor. Havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı Karadeniz kıyıları ile doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 5 ila 9, batı bölgelerinde ise 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanması bekleniyor. İç ve Batı bölgelerdeki birçok il ve ilçe merkezinde mayıs ayı sıcaklık rekorlarına yaklaşılabileceği ve bazı yerlerde de bu sıcaklıkların geçilebileceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başında Karadeniz kıyı illerinde azalmaya başlayacağı ve hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların gelecek hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

- 3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek hava sıcaklığının hafta sonunda 1935 yılı Mayıs rekoru olan 34,4 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak, hafta sonunda 32-34 derecelerde seyredeceği öngörülüyor. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının, pazartesi gününden itibaren azalarak normale seviyelere inmesi bekleniyor.

İzmir'de de sıcaklığın yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artarak, 1945 yılı Mayıs rekoru olan 37,6 dereceyi geçebileceği öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mobil ve elektronik imza sayısı 4,5 milyonu geçti
14 Mayıs 2020 11:59		 Bilim Kurulu Üyesi: AVM'de kuyruk akıl alır gibi değil
14 Mayıs 2020 11:27
Silahla telef edilen köpeğin 7 yavrusuna sahip çıkıp biberonla besliyor
14 Mayıs 2020 11:13		 Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 30 corona virüs çıktı
14 Mayıs 2020 10:23
Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor
14 Mayıs 2020 10:14		 14 kişilik minibüsten 35 tarım işçisi çıktı
14 Mayıs 2020 09:23
Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
14 Mayıs 2020 09:14		 Bilim Kurulu üyelerinden 'Afrika sıcakları' uyarısı
14 Mayıs 2020 09:08
Bakan Çavuşoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya teşekkür
14 Mayıs 2020 09:05		 ABD'den Türkçe mesaj: Çok teşekkür ederiz
14 Mayıs 2020 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:45 - DSÖ: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir13:37 - Valilik uyardı... Akraba ve komşu ziyareti yapmayın13:34 - 'Üniversiteler arasında devlet-vakıf ayrımı yapmıyoruz'13:29 - Bakan Pakdemirli'den çiftçiler ve tarım emekçileri için alkış çağrısı13:25 - Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın açılışı ertelendi13:22 - 'Gram altın 350-370 TL seviyelerine inebilir'13:19 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:16 - Bakan Selçuk: Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor13:10 - Bakan Koca'nın uyardığı Bursa'da çarşı ve pazar yine kalabalık13:07 - Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada
13:07 - Beşiktaş'ta 8 kişinin testi pozitif çıktı13:03 - 2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü13:01 - En başarılı 10 belediye Başkanı arasında İmamoğlu yok13:00 - Pentagon'dan dikkat çeken rapor! Türkiye'nin operasyonları başlarına bela oldu12:56 - Konya esnafı 12 yaşındaki hırsızdan dertli: Devlet bir çare bulsun!12:48 - Evden çalışanların yüzde 73'ü siber güvenlik hakkında bilgilendirilmedi12:46 - RTÜK Başkanı'ndan Üst Kurula yönelik eleştirilere yanıt12:45 - Meteorolojiden 'en sıcak Mayıs ayı' uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
10 ilde maske takmak zorunlu oldu
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı gündemde
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
2020 YKS kılavuzu güncellendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
ersin korkut 3
pazar malı 3
kadınlarınızı,çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız 3
Dışarı çıkma isteği 4
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
13.05.2020 0-14 yaş aralığı sokağa çıkma izni 4
kararsız olmak 3
13.05.2020 mansur yavaş açıklamaları 1
sözlükte bugün 4
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam