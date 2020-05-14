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Konya esnafı 12 yaşındaki hırsızdan dertli: Devlet bir çare bulsun!

KONYA'da, 20'si ramazan ayında olmak üzere son 6 ayda 100 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 12 yaşındaki T.T., sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin sahipleri ise, ''Polis yakalıyor, ancak serbest bırakılıyor. Bizim canımız yandı başka arkadaşlarımızın canı yanmasın. Bu çocuğa bir çare bulunsun'' dedi.
 14 Mayıs 2020 12:56
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Konya esnafı 12 yaşındaki hırsızdan dertli: Devlet bir çare bulsun!

KONYA'da, 20'si ramazan ayında olmak üzere son 6 ayda 100 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gerekçesiyle polis tarafından yakalanan 12 yaşındaki T.T., sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı iş yerlerinin sahipleri ise, ''Polis yakalıyor, ancak serbest bırakılıyor. Bizim canımız yandı başka arkadaşlarımızın canı yanmasın. Bu çocuğa bir çare bulunsun'' dedi.

Konya'da polis, çok sayıda iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.

Şüphelinin poliste kaydı olan T.T. olduğu tespit edildi. 12 yaşındaki T.T.'nin, koronavirüs tedbilrleri kapsamındaki, 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen ramazan ayında, 20 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlendi. T.T.'nin son 6 ayda da 100 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. T.T. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen T.T., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. T.T., mahkemece adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılıp, ailesine teslim edildi.

T.T.'nin babası İ.T.'nin de (31) poliste hırsızlık suçundan çok sayıda kaydın olduğu ve halen cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. T.T.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, uyuşturucu madde alabilmek için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan T.T.'nin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde T.T.'nin yanında getirdiği tornavidayla iş yerlerinin kapısını 30 saniyede açıp, içeri girdiği anlar yer alıyor. T.T.'nin özellikle kapıları alüminyum doğrama olan iş yerlerini tercih ettiği belirlendi.

'BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKASININ YANMASIN'

İş yerinden 700 lira ile çok sayıda çakmak çalındığını söyleyen Muhammet Sertkaya, ''Arkadaş benden hızlı içeri giriyor. Ben bile o kadar hızlı, kapıyı açıp içeri giremem. Tornavidayla kapı açmaya alışmış. İçeri giriyor, gayet rahat bir şekilde kameralara baka baka hırsızlık yapıyor. Benim param ve çakmağımı aldı.

Polis yakalıyor ama salınıveriyor. Bir gece cadde üzerindeki iş yerlerini soymuş. Biz ne yapalım? Haklıyken haksız duruma mı düşeyim? Daha çocuk. Yakalayıp elini kolunu mu bağlayalım? Nasıl önlem alalım. Polisimiz yakalıyor ama serbest kalıyor. Bugün bunu yapan yarın bankayı soyar. Esnaf arkadaşlarımız dikkatli olsun. Çok mağduruz'' dedi.

Etli ekmek salonu işleten Ünal Taşdalen ise, "İş yerimizin kapısını zorlayıp içeri girmiş. Sadaka kutusundaki ve kasadaki paralarımızı çalmış. Komşunun dükkanın kapısını da zorlamış. Devletimize boynumuz kıldan ince ama bu tür cezaların daha ağır olmasını istiyoruz. Çünkü çok can yandı. Yakalanıyor, yaşı küçük olduğundan serbest bırakılıyor. Bu beni çok üzüyor. Buna bir çare bulunması lazım. Buna önlem alınması lazım. Ama bu teşvik ediyor. Devletimizden tek isteğim buna bir çare bulunsun" diye konuştu.
DHA
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