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2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü

Adıyaman'da etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 1'inin turuncu, 2'sinin ise gri listede yer aldığı ve toplam 2 milyon TL ödülle arandıkları ortaya çıktı.
 14 Mayıs 2020 13:03
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2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü

Adıyaman'da etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 1'inin turuncu, 2'sinin ise gri listede yer aldığı ve toplam 2 milyon TL ödülle arandıkları ortaya çıktı.

Adıyaman merkeze bağlı Koru köyü kırsalında 7 Mayıs günü İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilen teröristlerin kimlikleri belirlendi.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside teröristlerin, İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri listede yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ile gri listede yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz olduğu belirlendi. Teröristlerin cenazeleri tekrar Adıyaman'a getirilerek ailelerine teslim edildi. Teröristlerden Zeynal Alakuş Dandırmaz köyünde, Gaffari Yorulmaz Karapınar mezarlığında gömüldü.

Terörden arananlar listesinde turuncu listede yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan Sabri Pir kod adlı Zeynel Gözübüyük'ün kimliğinin askeri kaynaklar tarafından belirlendiği, ailesinin de teşhis için Malatya'ya gittiği belirtildi. Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyonda 1'i turuncu, 2'si gri listede yer alan ve toplam 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Operasyon sonrasında bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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