En başarılı 10 belediye Başkanı arasında İmamoğlu yok
|14 Mayıs 2020 13:01
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Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. ORC Araştırma, geride kalan sürede büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı belirlendi.
Zirvede Fatma Şahin yer aldı
Ankete göre son 1 yılın en başarılı belediye başkanı, yüzde 62,7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.
Anketin sonuçlarına göre ikinci sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aldı.
İmamoğlu listede yok
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıralamada beşinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede yer almadı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
Başarı oranı yüzde 62.7
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
Başarı oranı yüzde 60.6
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
Başarı oranı yüzde 58.1
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
Başarı oranı yüzde 57.5
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Başarı oranı yüzde 57.5
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
Başarı oranı yüzde 55.2
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Başarı oranı yüzde 54.9
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
Başarı oranı yüzde 54
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
Başarı oranı yüzde 53.3
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler
Başarı oranı yüzde 51.6
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