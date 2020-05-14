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En başarılı 10 belediye Başkanı arasında İmamoğlu yok

ORC Araştırma Şirketi son 1 yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanlarının araştırma sonuçlarına göne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 62,7 ile zirvede yer alırken Ekrem İmamoğlu, ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi.
 14 Mayıs 2020 13:01
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En başarılı 10 belediye Başkanı arasında İmamoğlu yok

Türkiye'de yapılan yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti. ORC Araştırma, geride kalan sürede büyükşehir belediye başkanlarının başarısına dair bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı belirlendi.

Zirvede Fatma Şahin yer aldı

Ankete göre son 1 yılın en başarılı belediye başkanı, yüzde 62,7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

Anketin sonuçlarına göre ikinci sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aldı.

İmamoğlu listede yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sıralamada beşinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede yer almadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

Başarı oranı yüzde 62.7

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

Başarı oranı yüzde 60.6

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün

Başarı oranı yüzde 58.1

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

Başarı oranı yüzde 57.5

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Başarı oranı yüzde 57.5

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan

Başarı oranı yüzde 55.2

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Başarı oranı yüzde 54.9

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör

Başarı oranı yüzde 54

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Başarı oranı yüzde 53.3

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler

Başarı oranı yüzde 51.6
Memurlar.Net
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