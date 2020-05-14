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Bakan Koca'nın uyardığı Bursa'da çarşı ve pazar yine kalabalık

Bursa'da, sokağa çıkma yasağına 2 gün kala halk, çarşı ve pazara akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenlerin sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti.
 14 Mayıs 2020 13:10
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Bakan Koca'nın uyardığı Bursa'da çarşı ve pazar yine kalabalık

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, Cuma günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bursa'da, yasağa günler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, çarşı ve pazarları doldurdu.

Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluşturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Bakan Koca bu fotoğrafla uyarmıştı, kentte manzara değişmedi
DHA
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