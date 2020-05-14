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Bakan Pakdemirli'den çiftçiler ve tarım emekçileri için alkış çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle vatandaşları bu akşam saat 21.00'de balkonlarından çiftçileri ve tarım emekçilerini alkışlamaya davet etti.
 14 Mayıs 2020 13:29
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Bakan Pakdemirli'den çiftçiler ve tarım emekçileri için alkış çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle vatandaşları bu akşam saat 21.00'de balkonlarından çiftçileri ve tarım emekçilerini alkışlamaya davet etti.

Pakdemirli, Türkiye Tarım-Orman Ödülleri'nin tanıtımı için düzenlenen etkinliğine video konferans yöntemiyle katılarak konuştu.

Tarımın milli güvenliğin temini, devletin güvencesi ve milletin geleceği açısından stratejik bir alan olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Dünyanın yaşamakta olduğu pandemi süreci de göstermiştir ki tarım, unutulmaya mahkum eski bir alışkanlık değil, her dem yeniden doğan, önemini her geçen gün daha da artıran, bütün ihtiyaçlarımızı belirleyen ve düzenleyen dinamik bir sektör olmuştur. Dolayısıyla biz tarıma, yalnızca çiftçimizin geçim kaynağı olarak değil devletimizin ve milletimizin kaderi olarak da bakıyoruz." dedi.

Pakdemirli, Türkiye Tarım-Orman Ödüllerini de sektörün önemine ve güçlü performansına dikkati çekmek, ülkenin yarını için emek veren çiftçilere destek olmak amacıyla başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanından çiftçileri, tarım işletmelerini, iş birliği organizasyonlarını ve yenilikçi uygulamaları ödüllendirmeyi hedeflediklerini anlatan Pakdemirli, "Bulunduğu ilde fark yaratmış, bölgesinde ve Türkiye'de rol model olarak değerlendirilebilecek çiftçi ve işletmeleri, verimin başarıya ulaştığını göstermek konusunda sektör adına büyük önem taşıyan bu önemli yarışmaya başvurmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Avusturalya'dan ABD'ye büyük tarım ülkelerinin önemli bölümünde çiftçileri, tarım kuruluşlarını özendiren uzun süreli ödüllendirme projeleri düzenlendiğini kaydeden Pakdemirli, "Bu şekilde verim artışı sağlamanın yanı sıra asıl önemli olan gelişme bu ülkelerde tarımın artık bir kariyer alanı olarak görülmeye başlanması olmuştur. Bizim de ihtiyacımız olan budur. Özellikle gençleri bu alana çekmenin yollarından biri de teknoloji ve yenilikçiliği tarıma entegre etmektir. Gelişen teknolojileri ve bilgiyi hızlı bir şekilde takip eden bir çiftçinin etkileyici sonuçlar alabileceği açıktır." ifadesini kullandı.

- "Ödül töreni sonbaharda İstanbul'da planlanıyor"

Pakdemirli, dikkatleri tarımdaki gelişmeye çekmek, yeni girişimleri özendirmek ve başarılı olanları ödüllendirmek amacıyla Türkiye Tarım-Orman Ödülleri platformunun oluşturulduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda başvurular bugün başlayıp, 30 Ekim'e kadar sürecek. Süreci '2020.tarimodulleri.com' adresinden takip edebilir, başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tabii bu ödül platformu için geniş kapsamlı bir jüri de oluşturduk. Türkiye'nin dört bir yanından 4-5 ay sürecek olan aday toplama ve başvuru alma süreci sonucunda oluşan liste, ön değerlendirmeden sonra jüri değerlendirmesine sunulacak. Jüri değerlendirmesinde, her kategoride ilk 3 ödül alacak. Ödül için sonbaharda İstanbul'da geniş kapsamlı bir tören düzenlemeyi planlıyoruz. Bu çalışmayı Fast Company Dergisi ve Bizz Consulting organize ediyor. Ziraat Bankası, Vodafone, TARSİM gibi kuruluşlar da destekleyiciler arasında yer alacak. Önümüzdeki günlerde yeni destekleyenler de katılacak."

Pakdemirli, işinde fark yaratarak başarılı olan, bölge ya da ülkesinde rol model olarak değerlendirilebilecek çiftçiler ile tarım işletmelerini ödüllendireceklerini bildirdi.

Buna bir örnek de veren Pakdemirli, "Zonguldak'taki küçük arazisinde başarı öyküsü yaratan çiftçi ile Bursa'da dönümlere ulaşan çiftliğinde yenilikçi işlere imza atan işletmeler birbiriyle yarışıp geleceğin sektöründe öncü rol oynama şansını yakalayabilecek. Böylece ödül alanlar, diğer çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz için rehber ve ilham kaynağı olacak." dedi.

- Bakanlıktan yeni proje

Pakdemirli, Tarım-Orman Şurası, Geleceğe Nefes Kampanyası, elektrikli traktör, Dijital Tarım Pazarı, Tarım Orman Akademisi ve Ata Tohumları gibi pek çok önemli projeye imza attıklarını da belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından yeni bir çalışma daha yapılıyor, planlama diyoruz. İlk defa lineer cebirle yapılmış çok büyük bir modelleme. Sanki tüm Türkiye'yi kocaman tek bir tarla gibi alıp burdaki ürünlerin optimizasyonu, stratejik üretmemiz gereken ürünler, bunların sınırları, kısıtları, herşeyi şu anda girilmiş vaziyette. Birkaç hafta içinde tam netice alacağız. Bunun da tarımsal milli hasılamızı artıracak ve Türk tarımını daha yukarı taşıyacak bir adım olacacağına inanıyorum."

Bu dönemde sağlık yanında tarım ve gıdanın en önemli iki unsur olarak ön plana çıktığını dikkati çeken Pakdemirli, Dünya Çiftçiler Günü'nü nedeniyle vatandaşları bu akşam saat 21.00'de çiftçi ve tarım emekçilerinin balkonlarından alkışlamaya davet etti.

Pakdemirli, "İnşallah hep beraber alkışlayalım, tüm vatandaşlarımızın da sosyal medyadan destek olmasını, medyamızın da destek olmasını tüm mensuplardan, tüm vatandaşlardan, tüm paydaşlardan rica ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Dijital Tarım Pazarı'ndan ilk siparişi verdik"

Ödül töreninin tanıtım toplantısında konuşan Migros Genel Müdür Yardımcısı Cem Rodoslu da tarımın ülkenin geleceği olduğunun salgın sürecinde bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Firmalarının cirosunun yüzde 77'sinin tarım ürünlerine dayalı olduğunu anlatan Rodoslu, "Hepimiz çocuklarımıza tarımı anlatmalıyız. Tarımda kendi kendine yeten Türkiye önünde durulamaz büyük bir güçtür. Dijital Tarım Pazarı'nın da ilk perakendeci üyesi olduk. Dün ilk malımızı da ordan aldık, domates alımı gerçekleştirdik. Şimdi de uzun süredir üzerinde çalıştığımız projeyle Anadolu'nun her köşesindeki hasadı resmeden bir belgesel hazırladık." dedi.

- "Dijital uygulamalarla maliyetler azalıyor"

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de Bakanlığın bu yılı "Tarımda Dijitalleşme Yılı" ilan etmesinin önemine değinerek, şirket olarak tarım sektörünün dijitalleşmesine destek vermek için teknolojik çözümler ürettiklerini belirtti.

Yürüttükleri projelerle, gereksiz, ilaç, gübre, su ve elektrik kullanımının önüne geçildiğini anlatan Şahin, "Tahminler ve varsayımlarla yapılan operasyonlar yerine artık bu işlemler veriye dayalı yapılıyor. Tüm operasyon ve ölçümlemeler mobil cihazlar üzerinden yönetiliyor. Böylece maliyetlerle düşüş sağlanıyor. Bu uygulamalarla verimde yüzde 25 artış ve girdi maliyetlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf yaratılıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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