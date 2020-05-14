'Üniversiteler arasında devlet-vakıf ayrımı yapmıyoruz'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vakıf üniversitelerinin rektörleri ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında vakıf yükseköğretim kurumlarındaki mevcut durumu ele aldıklarını bildirdi.

Toplantıda, uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulundukları ifade eden Saraç, dijital eğitim yöntemlerine yönelik genel bir değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Salgın sürecindeki diğer meseleleri de müzakere ettiklerini ve karşılıklı olarak çok faydalı olduğunu değerlendirdikleri toplantıları yapmaya devam etmeyi kararlaştırdıklarını aktaran Saraç, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni YÖK olarak, Türk yükseköğretimini devlet-vakıf ayrımı yapmaksızın bir bütün olarak düşünüyor, tasarlıyor ve kalite çıtasını bütün üniversitelerimizle birlikte daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz."