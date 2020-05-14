Kuzuların Sessizliği dizi oluyor
|14 Mayıs 2020 13:46
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Thomas Harris'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) filmi, Clarice adıyla dizi oluyor.
Jonathan Demme'nin yönetmenliğinde çekilen, Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın başrolleri paylaştığı film, 1991 yılında beş dalda Oscar'a değer görülmüş, en iyi film dalında Oscar ödülü kazanan ilk ve tek korku filmi olmuştu.
DİZİ, FİLMİN DEVAMI OLACAK
CBS kanalında yayınlanacak olan Clarice dizisi, filmin kaldığı yerin altı ay sonrasından başlayacak. Dizide FBI ajanı Clarice Starling'in Washington'daki maceraları anlatılacak.
Orijinal filmde Jodie Foster'ın, 2001 tarihli Hannibal adlı devam filminde ise Julianne Moore'un canlandırdığı FBI ajanı Clarice Starling rolüne Rebecca Breeds hayat verecek. Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira ve Devyn A. Tyler da dizide rol alan diğer oyuncular.
Anthony Hopkins'in hayat verdiği ikonik kötü karakter Hannibal Lecter'ı ise kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.
Psikolojik gerilim türündeki Kuzuların Sessizliği filminde FBI'daki eğitimi devam eden Clarice Starling'in bir psikiyatr iken yamyamlık yapan bir seri katile dönüşen ve yüksek güvenlikli bir hastanede tedavi gören Hannibal Lecter'ın hastalıklı zihninin derinliklerine yaptığı yolculuk anlatılıyordu.
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