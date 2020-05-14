1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzuların Sessizliği dizi oluyor

Kült filmler arasında yer alan 1991 yapımı Oscar'lı gerilim-korku filmi Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs), Clarice adıyla diziye uyarlanıyor.
 14 Mayıs 2020 13:46
Yazdır
Kuzuların Sessizliği dizi oluyor

Thomas Harris'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs) filmi, Clarice adıyla dizi oluyor.

Jonathan Demme'nin yönetmenliğinde çekilen, Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın başrolleri paylaştığı film, 1991 yılında beş dalda Oscar'a değer görülmüş, en iyi film dalında Oscar ödülü kazanan ilk ve tek korku filmi olmuştu.

DİZİ, FİLMİN DEVAMI OLACAK

CBS kanalında yayınlanacak olan Clarice dizisi, filmin kaldığı yerin altı ay sonrasından başlayacak. Dizide FBI ajanı Clarice Starling'in Washington'daki maceraları anlatılacak.

Orijinal filmde Jodie Foster'ın, 2001 tarihli Hannibal adlı devam filminde ise Julianne Moore'un canlandırdığı FBI ajanı Clarice Starling rolüne Rebecca Breeds hayat verecek. Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira ve Devyn A. Tyler da dizide rol alan diğer oyuncular.

Anthony Hopkins'in hayat verdiği ikonik kötü karakter Hannibal Lecter'ı ise kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.

Psikolojik gerilim türündeki Kuzuların Sessizliği filminde FBI'daki eğitimi devam eden Clarice Starling'in bir psikiyatr iken yamyamlık yapan bir seri katile dönüşen ve yüksek güvenlikli bir hastanede tedavi gören Hannibal Lecter'ın hastalıklı zihninin derinliklerine yaptığı yolculuk anlatılıyordu.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı
14 Mayıs 2020 15:33		 Bu mahallenin sakinleri Konyalı ama hayatları Isparta'da geçiyor
14 Mayıs 2020 14:59
Nişan yapılan mahallede, vaka sayısı 50'ye yükseldi
14 Mayıs 2020 14:12		 Meteorolojiden 'en sıcak Mayıs ayı' uyarısı - Haritalı
14 Mayıs 2020 12:45
Mobil ve elektronik imza sayısı 4,5 milyonu geçti
14 Mayıs 2020 11:59		 Bilim Kurulu Üyesi: AVM'de kuyruk akıl alır gibi değil
14 Mayıs 2020 11:27
Silahla telef edilen köpeğin 7 yavrusuna sahip çıkıp biberonla besliyor
14 Mayıs 2020 11:13		 Rizeli muhtar, köyde yaşayanlara drone ile maske dağıtıyor
14 Mayıs 2020 10:14
14 kişilik minibüsten 35 tarım işçisi çıktı
14 Mayıs 2020 09:23		 Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu
14 Mayıs 2020 09:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:33 - 'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı15:25 - Bakan Selçuk: Geri ödeme sistemimizde 8 bin 976 ilaç var15:19 - Canlı yayında Profesör'ün zor anları15:17 - İki ilde daha maskesiz çıkmak yasaklandı15:14 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:05 - Kasımpaşa'da da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı14:59 - Bu mahallenin sakinleri Konyalı ama hayatları Isparta'da geçiyor14:57 - Bakan Pekcan: Konsolosluklar sınırlı çalıştığı için nakliyeciler sorun yaşıyor14:53 - Kocaeli'de iki sokak karantinaya alındı14:50 - Trabzon'a çay hasadı için gelecekler 30 gün ayrılamayacak
14:47 - Gaziantep'te fırın lezzetlerine koronavirüs yasağı14:44 - Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı14:43 - Yeni arabalar alkolü koklayacak, motoru kilitleyecek!14:36 - PKK'dan Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırı: 2 şehit14:33 - Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'çiftçilerin borçlarını silelim'çağrısı14:25 - Vakaları sıfırlayan o ilde 3 günde 3 yeni vak'a14:19 - İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı14:17 - Online sınavlar için 'Kopya'ya karşı yeni not sistemi önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
10 ilde maske takmak zorunlu oldu
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı gündemde
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
2020 YKS kılavuzu güncellendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doların kanatlanması 2
acıkmak 1
okulların 24 ağustos'ta açılması 6
corona virüs vaka sayısı 2
kararsız olmak 3
ersin korkut 3
fatih tezcan'a soruşturma açılması 3
Peynir ekmek don köynek 1
hypatia 3
çocuk olmak 4
SON İLANLAR
Diyanet naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam