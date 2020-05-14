1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Seyahat izin taleplerinin yüzde 40'ı uygun görülüyor

İçişleri Bakanlığı: Vefa iletişim sistemi üzerinden 1 milyon 980 bin 795 seyahat izin belgesi başvurusu yapıldı, 806 bin 767'si onaylandı. Onaylanan sayı, başvuruların yüzde 40'ına tekabül ediyor.
 14 Mayıs 2020 13:59
Yazdır
Seyahat izin taleplerinin yüzde 40'ı uygun görülüyor

İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Gruplarının, 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneyene ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için valilikler ve kaymakamlıklar koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğu anımsatıldı.

Faaliyetlerine 22 Mart'ta başlayan Vefa Destek Gruplarının 65 yaş ve üstü vatandaşlarla, kronik rahatsızlığı bulananların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "112 Acil Çağrı", "155 Polis İmdat", "156 Jandarma İmdat" ve diğer telefon numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirenlerin talepleri polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen, din görevlileri gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından anında karşılanarak evlerine götürüldüğü kaydedildi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına, 22 Mart-13 Mayıs'ta 112 çağrı hattı üzerinden 2 milyon 245 bin 669, 155 imdat hattı üzerinden 771 bin 243, 156 jandarma hattı üzerinden 338 bin 47, diğer numaralardan 2 milyon 741 bin 71 olmak üzere, toplam 6 milyon 96 bin 30 arama gerçekleştirildiği bilgisi verilen açıklamada, "Bu aramalardan 5 milyon 674 bin 281 büyüğümüzün ihtiyacı sosyal destek grupları tarafından talebi yerine getirildi." ifadeleri kullanıldı.

"SONUÇ SMS'İLE BİLDİRİLİYOR"

Covid-19 tedbirleri kapsamında, iller arası seyahat kısıtlaması uygulamasına gidildiği, hava, deniz, kara yoluyla kısıtlama kapsamındaki illere giriş/çıkışın istisnalar hariç olmak üzere durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vefa İletişim Sistemi üzerinden 29 Mart'tan bu yana 1 milyon 980 bin 795 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 806 bin 767'si onaylandı. Onaylanan seyahat izin belgelerinin 189 bin 386'sı tedavi amaçlı, 94 bin 220'si geçici süreyle farklı illerde bulunanlar, 80 bin 875'i birinci derece yakını vefat edenler ve ağır hastalığı bulunanlar, 4 bin 375'i çay üreticisi ve refakatindekiler, 437 bin 911'i ise diğer başvurular oldu. Seyahat izin talepleri tüm il ve ilçelerde oluşturulan seyahat izin kurulları tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucu başvuru yapanlara SMS ile bildiriliyor."

"ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI"

Çay üreticileri için seyahat izin belgesi başvurularının başladığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (Çaykur) bağlı çay üreticileri/müstahsilleri seyahat kısıtlaması bulunan 15 il ile seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet edenler, ilk kesim yaş çay hasadı için 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'dan itibaren çay bahçelerinin bulundukları illere 'Seyahat İzin Belgesi' almak şartıyla seyahat edebilecek. Bu kapsamda 'Seyahat İzin Belgesi' başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa İletişim Sistemi üzerinden bugün saat 09.00'dan itibaren başladı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Geri ödeme sistemimizde 8 bin 976 ilaç var
14 Mayıs 2020 15:25		 İki ilde daha maskesiz çıkmak yasaklandı
14 Mayıs 2020 15:17
Bakan Pekcan: Konsolosluklar sınırlı çalıştığı için nakliyeciler sorun yaşıyor
14 Mayıs 2020 14:57		 Yeni araçlarda artık bu güvenlik sistemleri zorunlu
14 Mayıs 2020 13:58
'Üniversiteler arasında devlet-vakıf ayrımı yapmıyoruz'
14 Mayıs 2020 13:34		 RTÜK Başkanı'ndan Üst Kurula yönelik eleştirilere yanıt
14 Mayıs 2020 12:46
MSB: 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir
14 Mayıs 2020 12:41		 10 ilde maske takmak zorunlu oldu
14 Mayıs 2020 12:34
TÜBA, Türk İslam Bilim Kültür Mirası eserlerini erişime açacak
14 Mayıs 2020 12:08		 ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
14 Mayıs 2020 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:33 - 'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı15:25 - Bakan Selçuk: Geri ödeme sistemimizde 8 bin 976 ilaç var15:19 - Canlı yayında Profesör'ün zor anları15:17 - İki ilde daha maskesiz çıkmak yasaklandı15:14 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:05 - Kasımpaşa'da da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı14:59 - Bu mahallenin sakinleri Konyalı ama hayatları Isparta'da geçiyor14:57 - Bakan Pekcan: Konsolosluklar sınırlı çalıştığı için nakliyeciler sorun yaşıyor14:53 - Kocaeli'de iki sokak karantinaya alındı14:50 - Trabzon'a çay hasadı için gelecekler 30 gün ayrılamayacak
14:47 - Gaziantep'te fırın lezzetlerine koronavirüs yasağı14:44 - Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı14:43 - Yeni arabalar alkolü koklayacak, motoru kilitleyecek!14:36 - PKK'dan Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırı: 2 şehit14:33 - Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'çiftçilerin borçlarını silelim'çağrısı14:25 - Vakaları sıfırlayan o ilde 3 günde 3 yeni vak'a14:19 - İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı14:17 - Online sınavlar için 'Kopya'ya karşı yeni not sistemi önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
10 ilde maske takmak zorunlu oldu
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı gündemde
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
2020 YKS kılavuzu güncellendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısa çalışma ödeneği 1
fatih tezcan'a soruşturma açılması 3
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
sözlükte bugün 4
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 3
çocuk olmak 4
karar vermek 1
Hayat bir gündür o da bugündür 2
okulların 24 ağustos'ta açılması 6
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 5
SON İLANLAR
Diyanet naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam