1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüsü yenen 22 sağlıkçı, pandemi hastanesindeki görevlerine döndü

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 22 sağlık çalışanı görevine başladı
 14 Mayıs 2020 14:15
Yazdır
Virüsü yenen 22 sağlıkçı, pandemi hastanesindeki görevlerine döndü

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 22 sağlık çalışanı görevine başladı.

Yaklaşık 3 aydır pandemi hastanesi olarak hizmet sunulan kurumda görevli 22 sağlık çalışanı, tedaviyle koronavirüsü yenmeyi başardı.

Sağlıklarına kavuşan hastane çalışanları, yeniden görevlerine döndü.

Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, AA muhabirine, hastanelerinde, salgından etkilenen hastaların tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Bu mücadelede, cephenin önünde sağlık çalışanlarının yer aldığını dile getiren Karakoç, şöyle konuştu:

"Ne kadar tedbir alırsak alalım, koruyucu ekipmanları olmasına rağmen arkadaşlarımız bir şekilde enfekte olabiliyordu. Bu sürecin en güzel tarafı hiçbir çalışanımızı kaybetmedik, hiçbirini yoğun bakıma yatırmadık. Arkadaşlarımızın 22'sinin tedavisi tamamlandı. 14 günlük izolasyon sürecini de tamamladılar. Arkadaşlarımız yeniden cephede savaşmaya başladı."

Salgın süresince hastanelerine başvuran 800 hastadan 450'sine Kovid-19 tanısı konulduğunu anlatan Karakoç, hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Karakoç, şu anda hastanede 11'i yoğun bakımda 70 hastanın takibinin yapıldığını belirterek, "Ülkemizle paralel şekilde ciddi azalış oluyor. Sosyal izolasyona, ikazlara uymaya ve sürekli sokağa çıkma yasağı varmış gibi evde kalmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

- "Görevdeyken kendimi daha iyi hissediyorum"

Sağlığına kavuşan hemşire Canan Kızıltoprak, tekrar görevinin başına geçtiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine pozitif tanı konulduğunda hastalığı arkadaşları ve ailesine bulaştırma korkusu yaşadığına işaret eden Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Benim için süreç başkalarına zarar verme kaygısıyla geçti. Çok şükür çevremde böyle bir pozitif vaka çıkmadı. Bu konuda biraz rahatladım. Belirtilerim çok yoktu. Birçok insana göre daha rahat geçirdim ama bu süreçte 5 gün tedavi gördüm. 5 gün sonra da evde 14 gün izolasyonda kaldım. Bugün göreve başladım. Görevdeyken kendimi daha iyi hissediyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs savaşçısı yoğun bakım hemşiresinin 1 günü kamerada
14 Mayıs 2020 13:07		 Diş hekimleri: Önlem alıyoruz, dişinizi ihmal etmeyin
14 Mayıs 2020 09:03
Tuğçe Hemşire dernek kurdu, iyilik dağıtıyor
13 Mayıs 2020 23:28		 İmam, caminin bir bölümünü 'hayır marketi'ne dönüştürdü
13 Mayıs 2020 23:23
7 gündür kayıp olan doktorun cesedi bulundu
13 Mayıs 2020 15:31		 'Hemşireler sağlık hizmetleri için bizim vazgeçilmezimiz'
12 Mayıs 2020 22:43
Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesindeki 'Cankurtaranları'
12 Mayıs 2020 21:18		 Koronavirüsü yenen Derya hemşire sağlığına kavuştu
12 Mayıs 2020 20:40
Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu
12 Mayıs 2020 18:58		 Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti
12 Mayıs 2020 16:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:33 - 'e-Devlet'te 5 milyondan fazla miras sorgulaması yapıldı15:25 - Bakan Selçuk: Geri ödeme sistemimizde 8 bin 976 ilaç var15:19 - Canlı yayında Profesör'ün zor anları15:17 - İki ilde daha maskesiz çıkmak yasaklandı15:14 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:05 - Kasımpaşa'da da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı14:59 - Bu mahallenin sakinleri Konyalı ama hayatları Isparta'da geçiyor14:57 - Bakan Pekcan: Konsolosluklar sınırlı çalıştığı için nakliyeciler sorun yaşıyor14:53 - Kocaeli'de iki sokak karantinaya alındı14:50 - Trabzon'a çay hasadı için gelecekler 30 gün ayrılamayacak
14:47 - Gaziantep'te fırın lezzetlerine koronavirüs yasağı14:44 - Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı14:43 - Yeni arabalar alkolü koklayacak, motoru kilitleyecek!14:36 - PKK'dan Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırı: 2 şehit14:33 - Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'çiftçilerin borçlarını silelim'çağrısı14:25 - Vakaları sıfırlayan o ilde 3 günde 3 yeni vak'a14:19 - İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı14:17 - Online sınavlar için 'Kopya'ya karşı yeni not sistemi önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
10 ilde maske takmak zorunlu oldu
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı gündemde
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
İş Bankası'nın CHP hisseleri hazineye devredilecek
2020 YKS kılavuzu güncellendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
migros deniz market 4
Hayat bir gündür o da bugündür 2
çocuk olmak 4
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 1
sen de yap güzel oluyor 1
pazar malı 3
kısa çalışma ödeneği 1
doların kanatlanması 2
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 1
sözlükte bugün 4
SON İLANLAR
Diyanet naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam