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Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'çiftçilerin borçlarını silelim'çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine parlamentoyu süratle toplayarak çiftçilerin borçlarının silinmesine yönelik yasal düzenlemleri hayata geçirmeleri çağrısında bulundu.
 14 Mayıs 2020 14:33
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Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine 'çiftçilerin borçlarını silelim'çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine parlamentoyu süratle toplayarak çiftçilerin borçlarının silinmesine yönelik yasal düzenlemleri hayata geçirmeleri çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki videolu paylaşımında, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Parlamentodaki milletvekillerine ve bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Parlamento görevini yaptı, Tarım Kanunu çıkardı. 12. maddesine göre, milli gelirin her yıl en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilecekti. Yıl 2006. Şimdi 2020. Hiçbir zaman yüzde 1'i verilmedi ve çiftçi borç batağında. Çağrım çok açık, herkesin anlayacağı dilden çağrımı yapıyorum, gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın."
Anadolu Ajansı
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