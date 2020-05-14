Kasımpaşa'da da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı
Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
|14 Mayıs 2020 15:05
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Kasımpaşa'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.Beşiktaş Başkanı da koronavirüse yakalandı
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