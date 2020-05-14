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Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 30 eczacı, 40 eczane çalışanı korona pozitif

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu İstanbul'da 30 eczacı ve 40 eczane çalışanının koronavirüse yakalandığını belirtti. Sarıalioğlu, "Türkiye genelinde 5 meslektaşımız, 1 eczane çalışanı hayatını kaybetti" diye konuştu.
 14 Mayıs 2020 15:46
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Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 30 eczacı, 40 eczane çalışanı korona pozitif

Bugün 181'inci yılı kutlanan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, İstanbul'da toplamda 70 eczacı ve çalışanın koronavirüse yakalandığını ve Türkiye genelinde 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Meslektaşlarının gününü kutlayan Sarıalioğlu, " 81'inci yılımız eczacılar gününde. Bu yıl eczacılık günümüz biraz buruk. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz ve maalesef can kayıplarımız var. Biraz buruk da olsa 14 Mayıs Eczacılık Günümüzü kutlamaya çalışıyoruz. Sosyal mesafeye gereği, bu yıl etkinliklerimiz olamayacak. Etkinliklerimizi online olarak yapıyoruz. İnsanüstü mücadele veren tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

Türkiye genelinde koronavirüse yakalanan eczacılar olduğunu ifade eden Sarıalioğlu, "Bize bildirilen vakaları biliyoruz. İstanbul için 30 eczacı, 40 eczane çalışanının korona pozitif bilgileri iletildi. Şu anda aralarında hayati tehlikesi olan yok. Bir kısmı evlerinde karantina altında" diye konuştu.

Beyoğlu'nda eczane sahibi İhsan Giray ve çalışanı Ekrem Özdemir'in "Koronavirüs sebebiyle mi hayatını kaybettiği" sorusuna ise Sarıalioğlu şu yanıtı verdi.

"Türkiye genelinde 5 meslektaşımız, 1 eczane çalışanı hayatını kaybetti.. İlk günlerde çok kaotik bir ortam vardı. Hayatını kaybeden ilk meslektaşımızın yaşı da bayağı ileriydi, kronik hastalıkları vardı. Biz de ölüm sebebini bilemedik. Aile de sessizliğini korudu. Daha sonraki süreçte koronadan vefat ettiği ortaya çıktı. Eczane şu anda kapalı. İlerleyen günlerde varisleri eczanenin açılıp, açılmayacağına karar verecek."

DHA
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