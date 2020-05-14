Trump'ın övdüğü test kiti hatalı sonuçlar vermiş
|14 Mayıs 2020 15:59
|Yazdır
New York Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından övülen ve Beyaz Saray tarafından kullanılan korona virüs test kitlerinin hatalı sonuçlar verdiğini açıkladı.
New York Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından lanse edilen ve Beyaz Saray tarafından kullanılan korona virüs test kitlerinin yanlış sonuçlar verdiği iddia edildi. New York Üniversitesinden araştırmacılar, Amerikan Abbott şirketi tarafından geliştirilen hızlı test kitinin hatalı sonuçlar verdiğini, Cepheid adlı firmanın testi ile karşılaştırarak tespit etti. Cepheid adlı firmanın testi ile 101 denekte 31 vaka tespit edildi. Abbott testi ise pozitif vakaların yüzde 48'inin negatif olduğu sonucunu verdi. Sonuçlara itiraz eden Abbott şirketi ise uygulama esnasında testlerin tasarlandığı şekilde kullanılmadığını açıkladı.
Amerikan Abbott şirketi tarafından geliştirilen hızlı test kiti Trump tarafından övülmüştü.
"Salgın küreselleşmeyi bitirdi"
Korona virüs salgınına karşı Amerikan televizyon kanalı Fox Business'a açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsün küreselleşme çağının bitirdiğini söyleyerek, "Korona virüs salgını bize küreselleşme çağının bittiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rusya'da koronavirüse yakalanan iki bakan iyileşti
14 Mayıs 2020 16:41
|İngiltere'de yeni yüzde 100 doğruluk payı olan koronavirüs testi
14 Mayıs 2020 16:16
|DSÖ: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
14 Mayıs 2020 13:45
|BM, Kovid-19 salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı
14 Mayıs 2020 07:50
|Trump'tan eyalet valilerine 'okulları açın' çağrısı
14 Mayıs 2020 01:27
|Belçika'da okullar 18 Mayıs'ta açılacak
14 Mayıs 2020 00:45
|Yüzüne tükürülen tren istasyonu çalışanı koronadan öldü
13 Mayıs 2020 12:57
|Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı dünyada 1 milyon 600 bini geçti
13 Mayıs 2020 08:06
|IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü
13 Mayıs 2020 00:29
|Türkiye olmayınca F-35 parçaları eksik kaldı
12 Mayıs 2020 21:12