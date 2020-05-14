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Minibüsçüler ve taksiciler zam istiyor

Koronavirüs nedeniyle yolcu bulunamadığı gerekçesiyle minibüs fiyatlarına yüzde 50, taksi fiyatlarına ise yüzde 30 oranında zam istendi
 14 Mayıs 2020 16:25
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Minibüsçüler ve taksiciler zam istiyor

Koronavirüsün Türkiye'de daha fazla can almaması için birçok önlem alındı.

Alınan tedbirler kapsamında insanlar evde kalmaya başladı. Dışarı çıkanlar da maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak işlerini halletmeye çalışıyor.

Bu süreçte birçok sektörde işler durma noktasına geldi. Bu sektörlerden biri de ulaşım sektörü.

Taksi ve minibüsler yolcu bulma konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Konuyla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Fevzi Apaydın açıklama yaptı.

TAKSİLERDE YÜZDE 30, MİNİBÜSLERDE YÜZDE 50

Habertürk canlı yayınına katılarak durum hakkında değerlendirme yapan Apaydın, "En azından haziran sonuna kadar bakanlığımız bize de bir el atmalı. Minibüsümüz batmak üzeredir. Bakanlığımız talimat verirse kendilerine yardımcı da olabiliriz. Yolcu seviyemiz yüzde 50 oranında aşağı çekilmiştir, fiyat tarifemiz de belli biz zaman için, en az yüzde 50 farklı olmalıdır. Taksilerde yüzde 30, minibüslerde yüzde 50 zam bekliyoruz. Belki bakanlığımıza bu talebimiz iletilecek. Biz zarar etmesek yeter." dedi.
Memurlar.Net
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