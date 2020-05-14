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Servis, yemekhane, çalışma saatleri ile ilgili rehber açıklanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Servisler, yemekhane, çalışma saatleri gibi konulardaki önlemlere ilişkin TSE'nin hazırladığı rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız
 14 Mayıs 2020 16:28
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Servis, yemekhane, çalışma saatleri ile ilgili rehber açıklanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceklerini, her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacaklarını belirterek, "Rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Böylelikle sanayimiz emin adımlarla yoluna devam edecek." dedi.

Bakan Varank, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

OSBÜK'ün, Bakanlığın önemli bir paydaşı olduğunu belirten Varank, OSB'lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin karşılaştığı engelleri kaldırmak adına iş birliğinin önemine işaret etti.

Kovid-19 salgını döneminde fırsatlara odaklanmak gerektiğini dile getiren Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve eş güdüm içinde atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin salgınla mücadelede pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştığını söyledi.

Salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşım benimsemediklerini ifade eden Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile ihracat taahhüdü olan ya da faaliyetini durdurduğunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışabilmesinin önünü açtık. 16-19 Mayıs tarihlerinde çalışması gereken firmalar il müdürlüklerimizle irtibata geçerlerse aynı şekilde yardımcı olmaya devam edeceğiz."

- Güçlü sanayi altyapısı vurgusu

Varank, Türkiye'nin sahip olduğu sağlam üretim ve Ar-Ge altyapısına da değinerek, 18 yılda sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi inşa ettiklerini, sanayi altyapısını güçlendirdiklerini ve yetişmiş insan gücüne yatırım yaptıklarını söyledi.

Türk sanayisinin bu dönemde zayıflamasına müsaade etmeyeceklerini belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide dalgalanmalar yaşıyoruz ancak bunu yaşayan tek ülke biz değiliz. Küresel güçlerin bile geldiği yer ortada. Peki ne yapacağız? Her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız. Rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Böylelikle sanayimiz emin adımlarla yoluna devam edecek."

Bakan Varank, Kovid-19 salgınının farklı fırsatları da beraberinde getirdiğini anlatarak, küresel şirketlerin üretim merkezlerini farklı ülkelerde çeşitlendirmeyi planladıklarını söyledi.

Bu kapsamda gelecek dönemde muhtemelen yeni ekonomik merkezlerin ortaya çıkacağını ve güç dengelerinin değişeceğini kaydeden Varank, "Türkiye, bahsettiğim bu değişim sürecinde avantajlı bir konuma sahip. Dolayısıyla reel sektörle istişare halinde rotamızı belirleyip, hızlı hareket etmek istiyoruz." dedi.

Faaliyetlerini büyütmek isteyen, yatırıma odaklanan ve istihdam oluşturan herkesin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Varank, geleneksel sektörlere sahip çıkarken, katma değerli ve teknoloji yoğun sektörleri daha güçlü destekleyeceklerini bildirdi.

OSB temsilcilerinin süreç boyunca kendilerine yol arkadaşı olacağını dile getiren Varank, geçen ay gelen öneriler doğrultusunda mevzuatta önemli değişiklikler yapıldığını anlattı.

Varank, OSB'leri daha da yatırımcı dostu hale getiren emsal artışı, OSB içinde elektrik üretim tesisi ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabilmesi gibi değişikliklere değinerek, "Yaptığımız bu değişikliklerin yatırım, büyüme ve istihdam kararlarınızda yardımcı olmasını ümit ediyorum." diye konuştu.

- "Normalleşmeye geçişte olumlu sinyaller var"

Salgın sürecinden normalleşme dönemine geçişle ilgili nisanın son haftasından itibaren olumlu sinyaller alındığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Elektrik tüketim verilerinden de bu resmi net şekilde görebiliyoruz. Üretim cephesinde kayda değer gelişmeler var. Otomotiv ana fabrikalarının tamamı faaliyetlerine başladı. Tekstil firmalarında da hareketlenmeler söz konusu. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sektörü güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. İçinde bulunduğumuz aylar çok kritik. Hem tedbirlere azami seviyede uymak hem de yeni normale en iyi şekilde hazırlıklı olmak gerekiyor."

Varank, sanayicilere 5 temel tavsiyede bulunarak, bunların çalışan sağlığının güvence altına alınması, dinamik olunması, tedarik zincirlerindeki konumun güçlendirilmesi, yerlileşme oranlarını artırmaya gayret edilmesi ve dijital teknolojilere yatırım yapılması olduğunu söyledi.

- "TSE kılavuz yayımlayacak"

Üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerin en ince ayrıntısına kadar planlanması gerektiğini belirten Varank, "Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önceliğiniz iş güvenliği olmalı. Biz de almanız gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) hazırladığı bu rehber dokümanı 1-2 gün içinde yayımlayacağız." dedi.

Varank, söz konusu doküman hazırlanırken Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Hıfzıssıhha doktorları ve sektör temsilcilerinin görüşlerinden faydalandıklarını, kılavuzda, hijyen, enfeksiyon önleme, hijyen ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımlara yer verildiği bildirdi.

OSBÜK'ten kılavuzda yer alan tavsiyelerin duyurulması ve uygulanması noktasında OSB'lerde farkındalık oluşturmasını beklediklerini belirten Varank, "TSE ile kılavuz çerçevesinde firmalarımızı, işletmelerimizi bir belgelendirme faaliyeti yaparak tescil altına almak istiyoruz. Bunun da önümüzdeki süreçte global tedarik zincirlerinde firmalarımızı öne geçirecek bir uygulama olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda Kocaeli ve Ankara'da sanayi çalışanlarına Kovid-19 testi yapılmaya başlandığını anımsatarak, bu testleri yakın zamanda İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de başlatmayı planladıklarını, mayıs sonunda da tüm OSB'lerde uygulamayı devreye almak istediklerini bildirdi.

Bugün TÜBİTAK kanalıyla 2 yeni çağrı açtıklarını da hatırlatan Varank, "Sipariş Ar-Ge ve Patent Lisans adını verdiğimiz bu çağrılar, Ar-Ge liderliğinde inovatif ürünler geliştirmenize ve rekabet gücünüzün artmasına imkan verecek." dedi.

- "Türkiye ekonomisi salgın sonrası daha güçlü devam edecek"

Varank, sanayi sektörünün ekonominin göz bebeği olduğunu da ifade ederek, "Bakanlık olarak, her türlü desteğimiz emrinize amade. Yeni normali, sizler şekillendireceksiniz. Salgın sona erdiğinde Türkiye ekonomisi, inşallah daha güçlü bir şekilde kaldığı yerden yoluna devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji konusunda gelen talepleri ilgili kurumlara ileteceğini belirten Varank, OSB'lerin birlikte hareket etmelerinin önemine işaret etti.

Varank, yıkıcı rekabete dönecek bir çekişme olmadan, tüm tarafların tek çatı altında hareket etmesi noktasında OSBÜK'ün etkinliğinin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de Kovid-19 sürecinde yaşanan üretim kayıplarına dikkati çekerek, "Sanayicilerimizin kararlılığı ve devletimizin desteğiyle üretime devam ettik." diye konuştu.

Sanayicilerin taleplerini ileten Kütükcü, işletmelerin sektör ayrımı gözetmeksizin mücbir sebep kapsamına alınarak desteklenmesini ve enerji faturalarına ilişkin düzenleme yapılmasını istedi.
Anadolu Ajansı
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