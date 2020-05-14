Rusya'da koronavirüse yakalanan iki bakan iyileşti
|14 Mayıs 2020 16:41
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Rusya'da hükümet üyeleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan iki bakanın iyileştiği bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, genetik biliminin gelişimine dair video konferans yöntemiyle yetkililerle yaptığı toplantıda, Kovid-19'a yakalanan Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov'un iyileştiğini bildirdi.
Bakan Falkov da konuşmasında, hastalığı yendiğini, işinin başında olduğunu söyledi.
Kültür Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Kovid-19'a yakalanan Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın iyileştiği ve işinin başına döndüğü ifade edildi.
Ayrıca Kültür Bakanı Lyubimova da yaptığı açıklamada, hastalığı hafif belirtilerle atlattığını, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.
- Rusya Başbakanı Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Peskov'a da virüs bulaşmıştı
Geçen haftalarda Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, hasta olan milletvekillerinden ikisinin durumunun ağır olduğunu, hastanede tedavi gördüğünü, ikisinin evde olduğunu ve birinin de iyileştiğini bildirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Başbakan Mişustin'in sağlık durumunun iyiye gittiğini, hastaneden video konferans yoluyla toplantılara katıldığını ve gelecek hafta taburcu edilebileceğini kaydetmişti.
İnşaat Bakanlığından yapılan açıklamada da Yakuşev'in hastaneden taburcu edildiği, video konferans yöntemiyle çalıştığı ve haftaya işinin başına geçeceği ifade edilmişti.
Rusya'da son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 252 bin 245'e, ölü sayısı 93 artarak 2 bin 305'e yükseldi.
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