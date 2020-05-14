İstanbul'da kartpostallık görüntü... Aniden ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'na çöken sis doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.
|14 Mayıs 2020 17:13
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İstanbul Boğazı'na öğleden sonra tekrar sis çökmeye başladı. Doyumsuz anların ortaya çıkardığı sis, drone ile kaydedildi.
Beşiktaş ve Taksim Meydanı'na doğru ilerleyen sis ilginç anlar oluşturdu. Beylerbeyi ile Üsküdar sahilinin bir bölümü de aniden yoğun sisle kaplandı.
Sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünün Anadolu yakası ayakları gözden kayboldu.
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