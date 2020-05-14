Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|14 Mayıs 2020 17:22
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9730
|6,9740
|6,9620
|6,9630
|Avro
|7,5760
|7,5760
|7,5110
|7,5120
|Sterlin
|8,5210
|8,5640
|8,4710
|8,5140
|İsviçre Frangı
|7,1810
|7,2170
|7,1360
|7,1720
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9700
|7,0250
|6,9650
|7,0150
|Avro
|7,5650
|7,6300
|7,5100
|7,5700
|Sterlin
|8,5040
|8,7200
|8,3880
|8,6020
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