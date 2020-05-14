Vakalar artınca Valilik bayram alışverişini yasakladı
|14 Mayıs 2020 17:27
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Gaziantep Valiliği, kentte son günlerde yaşanan vaka artışları nedeniyle bayram alışverişinin yasaklandığını açıkladı.
Türkiye genelinde korona virüs salgınında vaka sayıları azalma gösterirken, Gaziantep'te artış yaşanıyor. Yaşanan vaka artışına aldırış etmeyen vatandaşlar ise çarşı pazara akın etmeyi sürdürüyor. Kentte yetkililerin ve kolluk kuvvetlerinin tüm uyarılarına rağmen caddelere akın eden insanların oluşturduğu yoğunluk tepki çekti.
Duruma sessiz kalmayan Gaziantep Valiliği, yoğunluğun önüne geçebilmek için bayram alışverişine yasak getirdi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep il genelinde bayram alışverişi başta olmak üzere sokaklarda seyyar satıcıların ürün satması yasaklanmıştır. Yoğunluğu azaltmak için bayrama kadar olan sürede sebze-meyve pazarları ile giyim pazarlarını ayırarak farklı günlerde hizmet vermeleri sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
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