Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği'nden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
|14 Mayıs 2020 17:39
|Yazdır
Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü , Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkez Yardımcısı kadrolarında görev yapan çalışanların üye olduğu Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.
Sosyal güvenlik müdürler derneği kurumun yoğun çalışma temposunun yanında '"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yardım toplama faaliyeti sürdürdü. Bu kapsamda hem toplanan yardım bağış çekini, hemde Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Kurum Başkanı Sayın İsmail YILMAZ ile görüşme yaparak üyelerinin sorun ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.
Sosyal güvenlik yer değiştirme kapsamında boş olan tüm kadroların rotasyona tabi olan müdürlerin tercihine açılması ayrıca Kurumumuza can suyu olacak 1500 personel alımı ile ilgili çabalarından dolayı Dernek Başkanı Ali TURANCİFTCİ Kurum Başkanımıza teşekkür etti.
YILMAZ, Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, vatandaşların sorunlarını yerinde çözen, ihtiyaçlarına büyük bir duyarlılıkla ve titizlikle anında cevap veren SGK personelinin sosyal güvenlik haftasını kutlayarak, Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneğine bu anlamlı yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Covid-19 ile mücadele kapsamında, Mart ayında dönüşümlü çalışmaya geçtiklerini belirten Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği Başkanı Ali TURANÇİFTÇİ "dönüşümlü çalışmaya geçmemize rağmen taşradan almış olduğum bilgileri değerlendirdiğimizde hiçbir merkezimizde işlemlerin aksamadığı, tam aksine mükemmel bir özveri ile çalışarak ellerinden gelen işleri yaptıklarını gözlemlemekteyiz. Kuruma yeni alınacak 1500 personel müjdesi ile Kurum Başkanımızın bizlere vermiş olduğu sinerji, enerji inanılmaz derecede yükseldi" şeklinde açıklamada bulunmuştur.
Turan çiftçi, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı İsmail YILMAZ'a çiçek takdim etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TBB Başkanı Feyzioğlu: Tüm barolar çoklu baro sistemine karşı
14 Mayıs 2020 17:06
|Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 30 eczacı, 40 eczane çalışanı korona pozitif
14 Mayıs 2020 15:46
|Sağlık-Sen: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücret mağduriyeti giderilmeli
14 Mayıs 2020 11:48
|TEİS Genel Başkanı Saydan'dan 'Eczacılar Günü' mesajı
14 Mayıs 2020 11:38
|Sendikalardan ortak açıklama: Kısa çalışma ödeneği 2020 sonuna kadar devam etsin
14 Mayıs 2020 10:35
|'Rakamlarla Tarım Sektörü' 2020 kitabı
14 Mayıs 2020 10:09
|Servis ve yemek ücreti istenmesi doğru değil
14 Mayıs 2020 09:00
|Tuğçe Hemşire dernek kurdu, iyilik dağıtıyor
13 Mayıs 2020 23:28
|Türk Eğitim-Sen'den kınama cezası alan öğretmene ilişkin açıklama
13 Mayıs 2020 23:00
|Noterliklerde 'tek-çift' uygulaması sona erdi
13 Mayıs 2020 13:28