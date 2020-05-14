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Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği'nden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü , Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkez Yardımcısı kadrolarında görev yapan çalışanların üye olduğu Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.
 14 Mayıs 2020 17:39
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Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği'nden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü , Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Şube Müdürü ve Sosyal Güvenlik Merkez Yardımcısı kadrolarında görev yapan çalışanların üye olduğu Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.

Sosyal güvenlik müdürler derneği kurumun yoğun çalışma temposunun yanında '"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yardım toplama faaliyeti sürdürdü. Bu kapsamda hem toplanan yardım bağış çekini, hemde Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle Kurum Başkanı Sayın İsmail YILMAZ ile görüşme yaparak üyelerinin sorun ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Sosyal güvenlik yer değiştirme kapsamında boş olan tüm kadroların rotasyona tabi olan müdürlerin tercihine açılması ayrıca Kurumumuza can suyu olacak 1500 personel alımı ile ilgili çabalarından dolayı Dernek Başkanı Ali TURANCİFTCİ Kurum Başkanımıza teşekkür etti.

YILMAZ, Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, vatandaşların sorunlarını yerinde çözen, ihtiyaçlarına büyük bir duyarlılıkla ve titizlikle anında cevap veren SGK personelinin sosyal güvenlik haftasını kutlayarak, Sosyal Güvenlik Müdürleri Derneğine bu anlamlı yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında, Mart ayında dönüşümlü çalışmaya geçtiklerini belirten Sosyal Güvenlik Müdürler Derneği Başkanı Ali TURANÇİFTÇİ "dönüşümlü çalışmaya geçmemize rağmen taşradan almış olduğum bilgileri değerlendirdiğimizde hiçbir merkezimizde işlemlerin aksamadığı, tam aksine mükemmel bir özveri ile çalışarak ellerinden gelen işleri yaptıklarını gözlemlemekteyiz. Kuruma yeni alınacak 1500 personel müjdesi ile Kurum Başkanımızın bizlere vermiş olduğu sinerji, enerji inanılmaz derecede yükseldi" şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Turan çiftçi, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı İsmail YILMAZ'a çiçek takdim etti.

Memurlar.Net
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