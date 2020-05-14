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23 zincir market 'rekabet' savunması yapacak

Rekabet Kurumu, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısının 24 Haziran'da yapılacağını bildirdi.
 14 Mayıs 2020 17:47
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23 zincir market 'rekabet' savunması yapacak

Rekabet Kurumu, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısının 24 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su, yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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