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Survivor ekibi İstanbul'a geldi... Karantinada kalacaklar

Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.
 14 Mayıs 2020 17:58
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Survivor ekibi İstanbul'a geldi... Karantinada kalacaklar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen, aralarında "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı ile Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.

Bu kapsamda program çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir bölümü, bölgede ve yakın ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ile bazı ülkelerden toplam 236 yolcuyu taşıyan THY uçağı saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye getirilen yolculardan bazıları, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

"Survivor 2020" ekibinde yer alan 110 kişinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı, diğerlerinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yurda götürüleceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahliyeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı #ÜlkemleGururDuyuyorum. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan 1, Macaristan 42, Romanya 38, Tunus 1 vatandaşları ve Türkiye'den 154 vatandaşımızı getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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