HSK'dan 23. dönem hakim savcıların mesleğe kabulüne ilişkin duyuru
23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının Mesleğe Kabulüne İlişkin Duyuru
|14 Mayıs 2020 18:17
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23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının Mesleğe Kabulüne İlişkin Duyuru
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından, meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Adaylarının mesleğe kabul işlemleri tamamlanmıştır.
Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının Kur'a tarihi ilerleyen günlerde ayrıca ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.
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