Borsa, günü düşüşle tamamladı
|14 Mayıs 2020 18:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 966,10 puan azalırken toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,94 ile bilişim en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini bildirdi.
Yarın yurt içinde beklenti anketi ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 ve 97.200'ün destek konumunda olduğunu söyledi.
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