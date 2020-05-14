Hollanda'da tedavisine son verildi, Türkiye'ye gönderildi
|14 Mayıs 2020 18:25
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Hollanda'da 21 yaşındaki lösemi hastası Salih Kör, bu sabah tedavi edilmek üzere Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Rotterdam Havalimanı'ndan Türkiye'ye götürüldü.
21 yaşındaki lösemi hastası oğlu Salih için yardım talebinde bulunan Rahşan Kör'ün çağrısı karşılık buldu.
Hollanda'da hastanenin tedavisini sonlandırdığı Salih Kör, bu sabah annesiyle ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü.
Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunun konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AML lösemi hastası vatandaşımız Salih Kör'ün ülkemizde tedavi olmasını sağlamak amacıyla Lahey Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun iş birliğiyle yürüttüğü yoğun çalışma çerçevesinde ambulans uçağı, bu sabah Rotterdam Havalimanı'ndan vatandaşımız ve annesini alarak ülkemize hareket etmiştir."
- "Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık"
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de tedavisi için Türkiye'ye götürülen Salih Kör'ü ve ailesini havalimanında yalnız bırakmadı.
Dişli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün, ambulans uçakla Salih ve annesini tedavisi için ülkemize tahliyesini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda yaptığımız sağlık devrimiyle dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık."
Hollanda'da tedavisinden umudu kesilen ve 4 yıldır kanserle mücadele veren Salih Kör'ün ailesi, Türk yetkililerden yardım istemişti.
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