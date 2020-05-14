Diyanet'ten 2020 ihtisas kurslarından mezun olup vaiz olanlar ile ilgili duyuru

2020 YILINDA İHTİSAS KURSLARINDAN MEZUN OLUP VAİZ OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLAR İLE İLGİLİ DUYURU

"Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği"nin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrası ile 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereği 17.03.2020 - 19.03.2020 tarihleri arasında Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde yapılan "İhtisas Kursu Bitirme ve Vaizliğe Giriş Sınavı"nda başarılı olan personelimizden, "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi hükmü gereği atamalarına esas olmak üzere aşağıda belirtilen çerçevede tercih alınacaktır.

1. Söz konusu personelin 15.05.2020 tarihinde başlayıp 21.05.2020 tarihinde Perşembe günü saat 23.55'a kadar tercih işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinde "Sınav İşlemleri" menüsünden yapmaları gerekmektedir.

2. Adaylar ilan edilen yerler için 15 tercihte bulunabileceklerdir.

3. Vaiz olarak atanacak kadın ve erkek personelden her biri kendilerine ayrılan kategoriden tercihte bulunacaklardır.

4. İhtisas Eğitimini tamamlayıp atanmaya hak kazanan personel vaiz veya cezaevi vaizi unvanlarının her ikisini de tercih edebileceklerdir.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

5.1. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum"

5.2. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

6. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyenler ile süresi içinde tercih yapmayanlar ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere bilgisayar kurası ile yerleştirileceklerdir.

7. "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum" seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler;

7.1. Vaiz olarak atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

7.2. Bu kişilerden daha sonra vaiz olmak isteyenlerin mer'i mevzuat çerçevesinde yeniden vaizlik sınavına girmeleri gerekmektedir.

7.3. Müktesep hakkı bulunan unvanlardan birine atanmak isteyenlerin talep dilekçelerini müracaat tarihleri içinde Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

8. 8.1. Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum seçeneğini işaretleyen adaylar,

8.2. Tercihlerinden birine yerleşen adaylar,

8.3. Süresi içinde tercih yapmayıp yerleştirme işlemi yapılanlar

asgari hizmet süresini tamamlamadan hiçbir nedenle nakil talebinde bulunamayacaklardır.

9. Adayların tercihlerine göre yerleştirilme işlemi, "Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği"nin 20 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereği ihtisas eğitimi bitirme sınavı sonucu alınan puana göre, puanlarda eşitlik olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olana,

b) Doğum tarihi önce olana öncelik verilerek yapılacaktır.

10. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden mezun olmaya hak kazanıp daha önce vaizlik hizmeti bulunan erkek kursiyerler;

9.1. Fiili olarak üç yıldan daha az vaiz olarak görev yapmış ise (kalan hizmet sürelerini tamamlamak üzere) eski görev yerlerine ve unvanına dönebilecek ya da ilk defa vaiz olarak atanacaklar kategorisinde tercih yapabileceklerdir.

9.2. Üç yıl ve üzeri vaiz olarak görev yapmış ve azami hizmet süresini tamamlamamışlarsa (kalan hizmet sürelerini tamamlamak üzere) eski görev yerlerine ve unvanına dönebilecek ya da daha önce vaiz olanlar kategorisinde tercih yapabileceklerdir.

11. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden mezun olmaya hak kazanıp daha önce vaizlik hizmeti bulunan kadın kursiyerler kalan sürelerini tamamlamak için eski görev yerlerine ve unvanlarına dönebilecekler veya kadınlar için belirlenen tercih listesinden tercihte bulunabileceklerdir.

12. Vaizlik yer tespiti ve tercih ile ilgili hususlar hakkında https://www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

13. Yer tespiti işlemleri ile ilgili (0 312 295 78 15-16) numaralı telefonlardan bilgi alınabilecektir.

D İ B İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

