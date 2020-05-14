MEB, 513 şube müdürü atamasında, yazılı puanlarını değiştirdi
|14 Mayıs 2020 19:38
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Mili Eğitim Bakanlığı, bölge idare mahkemesi kararıyla yanlış olduğuna karar verilen 2 soruyu iptal etti ve yazılı sınav puanlarını yeniden hesapladı.
İŞTE MEB'İN AÇIKLAMASI
Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde birinci derece 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için yazılı sınav 01.04.2018 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Ancak, bu süreçte Ankara 4'üncü İdare Mahkemesince verilen 19.09.2019 tarihli kararla yazılı sınav sorularından ikisi iptal edilmiş ve bu yargı kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesinin 12.03.2020 tarihli kararı ile kesinleşmiştir.
Söz konusu yargı kararı uyarınca;
İptal edilen iki soru devre dışı bırakılarak adayların yazılı sınav puanları (58) soru üzerinden yeniden hesaplanarak MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülünde yayınlanmıştır.
Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince sözlü sınava katılmak için gerekli olan yazılı sınav taban puanı (84,4828) olarak belirlenmiştir.
Yeni oluşan başarı listesinde yer alan (84,4828) ve üzeri puana sahip adayların sözlü sınav işlemleri daha önce gerçekleştirildiğinden, bu adayların tercihleri daha sonra yayınlanacak olan duyuru kapsamında alınarak, 513 şube müdürü kadrosuna atamalar puan üstünlüğüne göre yeniden gerçekleştirilecektir.
Personel Genel Müdürlüğü
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