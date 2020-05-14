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İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatın dördüncü gününde öğlen saatlerinde kentin cadde ve sokaklarında salgın öncesi döneme göre sakinlik görülüyor.
 14 Mayıs 2020 19:44
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İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor

AA muhabirleri, kontrollü sosyal hayatın dördüncü gününde İstanbul genelindeki trafik durumunu, sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunu, AVM'lerdeki son durumu gözlemledi.

Sabah ve öğlen saatlerinde Taksim Meydanı sakinliğini korurken, İstiklal Caddesi'nin girişinde Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşlara maske dağıtılıyor, vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıyor ve ateşleri ölçülüyor.

Vatandaşların İstiklal Caddesi için getirilen 3 metre sosyal mesafe kuralına uyduğu görülüyor.

Beşiktaş, Şişli, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki AVM'lerin girişinde ise yoğunluk gözlenmedi. Beşiktaş sahilinde ise sakinlik hakim.

Vatandaşlar içeriye sosyal mesafe kuralına göre alınırken, bazı AVM önündeki bankamatiklerde yer yer yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar banklarda da sosyal mesafeye uyarak oturuyor.

Metrobüs hattının ara duraklarında yolcular aralıklı olarak beklerken, yoğunluk görülmüyor.

Anadolu Yakası'nda sabah işe gidiş saatinde D-100 Karayolu'nda yer yer akıcı trafik yoğunluğu oluştu.

Dışarı çıkan ve toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocukların dün 4 saat dışarı çıkmasıyla cadde ve parklarda oluşan yoğunluğa nazaran bugün Bağdat Caddesi ve sahil şeridinin yanı sıra meydanlarda insan hareketliliğinde ve araç sayısında azalma olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre saat 13.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu.
Anadolu Ajansı
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