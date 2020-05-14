İstanbullular kontrollü sosyal hayata alışmaya çalışıyor

İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA TAHLİYE OLANLAR MEMUR OLABİLİR Mİ? 657 sayılı Kanunun 48. maddesi kapsamında hapis cezası alanların memuriyete atanmalarında üç husus önemlidir. İlki suçun kasıtla işlenen bir suç olması, ikincisi kesinleşmiş mahkumiyet süresinin bir yıl ve daha üzeri olması, üçüncüsü ise madde hükmünde sayılan nitelikli suçlar bakımından sürenin bir öneminin olmamasıdır. Buna göre taksirle işlenen suçlardan alınan mahkumiyetler memur olmaya engel değildir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmış olması durumunda ise ortada açıklanmış bir mahkumiyet olmadığından memuriyete atanmak mümkündür. Yasaklanmış hakların iadesi kararı alınması halinde de -madde hükmünde sayılan nitelikli suçlar hariç- memuriyete atama yapılabilecektir.