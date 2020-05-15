Hamile memurları mağdur edecek görüş yazısı değiştirildi!

Bilindiği üzere657 sayılı Kanunun 104. maddesine göre hamile memurlar doktor raporuyla beklenen doğum tarihinden 3 hafta öncesine kadar çalışıp, çalıştıkları 5 haftalık süreyi doğum sonrası 8 haftalık analık iznine ekliyor, böylece doğum sonrası izin 13 hafta olarak kullanabiliyor.

Ancak, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kadın hamile memurların, Covid-19 sürecinde çalışmadıklarını belirterek, 5 haftalık sürenin doğum sonrasına aktırılmaması gerektiğini belirtmişti.

Memurlar.net'te, 1 Mayıs'ta yazılan değerlendirmede, gerekçeleriyle birlikte bu görüş yazısının hatalı olduğuna dikkat çekilmişti.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü de Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne verdiği görüş yazısında, 5 haftalık sürenin doğumdan sonraki analık izin süresine aktarılması gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISININ İLGİLİ BÖLÜMÜ

Covid-19 salgını sebebiyle çalışma biçimine bakılmaksızın kamu kimim ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik ilave tedbirler kapsamında, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmasına cevaz veren 22.03.2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de, "Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yönteminden faydalananlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar" denilmek süretiyle idari izinli sayılmanın fiili çalışma yerine geçtiği vurgulanmış; "Daha önce, COVİD-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler: yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir." denilmek süretiyle de daha önce idari izinli sayılanların yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmalarına devam edileceği belirlenmiş olup. Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarihli ve 1047 sayılı yazısının 19 uncu maddesi ile de, personele, daha önceki genel yazılarla verilen izinlerin, önceki yazılar çerçevesinde kullandırılmasına devam olunacağı belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere, Kamında belirtilen mazeret izinlerinden olan analık iznini kullanmasına hak kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın Covid-19 salgını sebebiyle tüm hamile kadın memurların idari izinli sayılmalarına devam edilmektedir.

Bu durumda, 657 Sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendi uyarınca kadın memura kullandırılması gereken mazeret izinlerinden olan analık izninin yine Kanunda ve mezkur Tebliğde öngörülen şekliyle, beklenen doğum talihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmak isteyen ve bu süreye kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dan tabip raporunu idareye ibraz eden memurun, doğumdan önce Kurumunda -COVİD-19 salgını sebebiyle hamile olması sebebiyle verilen/verilmekte olan idari izinlerin 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda fiilen çalışma yerine sayılacağından- fiilen çalışmış sayıldığına tekabül eden (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta) sürelerinin doğum soması analık izni süresine eklenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.