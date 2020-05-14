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KTÜ yarıyıl sonu sınavları iki bayram arasında yapılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) iki bayram arası dönemde yarıyıl içi çalışmaların, tamamlama eğitimlerinin ve yarıyıl sonu sınavlarının yapılarak bahar yarıyılının tamamlanacağı bildirildi.
 14 Mayıs 2020 20:53
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KTÜ yarıyıl sonu sınavları iki bayram arasında yapılacak

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 16 Mart'ta örgün eğitime ara verildiği anımsatılarak, 6 Nisan'dan beri yürütülen uzaktan eğitim sürecinin 5 Haziran'da sona ereceği belirtildi.

Eğitim süreçlerinin vazgeçilmezinin, verilen bilgilerin geri bildiriminin alınacağı ölçme değerlendirme yöntemleri olduğu vurgulanan açıklamada, "YÖK'ün 11 Mayıs'ta aldığı karar gereği 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı olmak üzere tüm üniversitelerde yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları, üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu doğrultuda akademik takvimin güncellenerek KTÜ Senatosu tarafından onaylandığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İki bayram arası dönemde yarıyıl içi çalışmalarını, tamamlama eğitimlerini ve yarıyıl sonu sınavlarını yaparak bahar yarıyılını tamamlayacağız. Bu süreçte siz öğrencilerimizin en iyi mühendis, hekim, eczacı, temel ve beşeri bilimci olarak yetişmeniz ve mezun olmanız bizlerin en temel amacıdır. Sağlık içinde bilimsel bilgiyle baş başa kalarak hedeflerinize ulaşacağınızdan hiçbir kuşkumuz yoktur."

KTÜ Senatosu'nun eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili kararının yanı sıra önlisans, lisans ve lisansüstü ile Diş Hekimliği ve Tıp fakültelerinin akademik takvimi, üniversitenin internet sitesi arıcılığıyla öğrencilerle paylaşıldı.
Anadolu Ajansı
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