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Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
 14 Mayıs 2020 21:03
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Kahramanmaraş'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Üngüt mahallesinde bulunan bir kafeye, iş yeri sahibi H.K. (32) tarafından kartonpiyerci Mustafa Tosun'a (27) tadilat yaptırıldı.

H.K. ile Mustafa Tosun arasında çıkan alacak verecek tartışması, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda göğsünden ağır yaralanan Tosun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Tosun, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, suç aleti bıçakla birlikte H.K'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı
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