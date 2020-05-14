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Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Burdur'da doğuştan gelişim geriliği hastalığı bulunan çocuğa sürpriz doğum günü hazırlandı.
 14 Mayıs 2020 21:06
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Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, Engelliler Haftası dolayısıyla Akın Mahallesi'nde yaşayan engelli Engin Can Akgün'ün 15'inci yaş günü için doğum günü etkinliği organize etti.

Evinin önünde bir sandalyede oturan Akgün, bir anda Şıldak ve beraberindekileri doğum günü pastası ve hediyelerle karşısında görünce duygulandı.

Pastanın üzerindeki Şıldak tarafından yakılan mumlara üfleyen Akgün, alkışlar arasında doğum günü sevinci yaşadı.

Akgün, pastayı kestikten sonra Vali Şıldak ve beraberindekilere teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından sürprize yönelik paylaşımda da bulunan Şıldak, "Engelliler Haftası'nda bütün özel insanlarımızı temsilen Engin Can kardeşimizi ve Nuray teyzemizi ziyaret ederek, onların her zaman yanlarında olduğumuzu ve devletimizin kendilerine verdiği değeri ifade ettik." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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