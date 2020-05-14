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Turkuvaz Medya Grubu: Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceğiz

Turkuvaz Medya Grubu, Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama vermeyeceklerini açıklayarak, "Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Berna Laçin'in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
 14 Mayıs 2020 21:05
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Turkuvaz Medya Grubu: Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceğiz

Turkuvaz Medya Grubu, Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama vermeyeceklerini açıklayarak, "Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Berna Laçin'in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medya paylaşımları ile toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici açıklamalar yapan ve sayısız provokasyona imza atan sunucu Berna Laçin, hala bazı markaların ekran yüzü olarak TV kanallarında, gazetelerde ve internet sitelerinde boy göstermeye devam ediyor" ifadelerinin yer aldığı Turkuvaz Medya Grubu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İslamın kutsal şehirlerinden Medine'ye dil uzatan, Elazığ depremi gibi tüm Türkiye'nin kenetlendiği bir doğal afette bile provokasyon yapmaktan çekinmeyen, 30 bin askerimizi şehit eden teröristlere gerilla diyen, Türkiye'de bir dönem bir çok acıların yaşanmasına neden olan başörtüsü yasağını savunan sunucu Berna Laçin'in hala TV ekranlarında boy göstermesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Dahası, toplumun geniş bir kesiminin tepkisini çeken Berna Laçin ismi üzerinde ünlü markaların bu kadar ısrarcı olmasına da bir anlam veremiyoruz. Türk toplumunun değer yargılarına saygı gösteren bir kurum olarak bundan sonra Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklamı yayınlamayacağımızı bir kez daha açıklamakta fayda görüyoruz.

Her fırsatta kutsal değerlere ve dindarlara saldırmaktan çekinmeyen Berna Laçin, İslamın kutsal şehri Medine topraklarında tecavüz rekorları kırıldığı iftirasını atarak toplumda büyük tepki toplamıştı. Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden cinsel istismar suçluları için istenen idam cezasına karşı çıkarak çok tepki toplayan "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!" şeklinde bir tweet atmıştı. Laçin attığı tweetinde, "'İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!" ifadelerini kullanmıştı. Toplumun her kesiminden gelen tepkilere rağmen bu paylaşımını silmemekte ısrar etmişti.

Tüm Türkiye'nin kenetlendiği ve seferber olduğu Elazığ depreminde de sahneye çıkan Berna Laçin, göçük altında insanlar çıkarılırken provokasyon yapmaktan bir sakınca görmemişti. Elazığ'daki depremde can kaybını ve acıları bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekmişti. Muhalif sanatçı görüntüsü altında insanların acıları üzerinden iğrenç paylaşımlarını sürdüren Berna Laçin, tüm tepkilere rağmen sözlerinin arkasında olduğunu belirtmişti.

Sosyal medya paylaşımları ile toplumun milli ve manevi duygularını rencide edici açıklamalar yapan ve sayısız provokasyona imza atan sunucu Berna Laçin, hala bazı markaların ekran yüzü olarak TV kanallarında, gazetelerde ve internet sitelerinde boy göstermeye devam ediyor. Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Berna Laçin'in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz. Turkuvaz Medya Grubu olarak, Berna Laçin'in hiçbir reklamına internet sayfalarımızda yer vermeyeceğimizi açıklamakta fayda görüyoruz."
Memurlar.Net
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