İBB'nin metro çalışmasında, fiber optik kablolar koptu
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı metro çalışmaları sırasında fiber optik kablolar koptu.
|14 Mayıs 2020 21:13
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