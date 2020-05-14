AFAD koronavirüsle mücadelede 71 milyon lira harcandığını açıkladı
|14 Mayıs 2020 21:25
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.
77 ildeki 165 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilerek, buralarda 2 bin 9 personelin görevlendirildiği kaydedildi.
Karantinaya alınan 72 bin 248 kişiden 63 bin 437 kişinin evlerine gönderildiği belirtilerek, Türk Kızılayın 3 milyon 571 bin 303 öğün yemek dağıttığı ifade edildi.
65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile karşılanmaya devam edildiği anımsatılarak, bu gruplarda 1085 AFAD personeli ile sahada 451 aracın bulunduğu, bugüne kadar 71 milyon 294 bin 214 liranın harcandığı bilgisi verildi.
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