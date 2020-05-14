İki çoban nehre düştü
Erzurum'un Horasan ilçesinde iki çoban Aras Nehri'ne düştü. Biri kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
|14 Mayıs 2020 21:46
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Edinilen bilgiye göre, Çukurlar mevkiinde hayvanları yoldan çevirmek isteyen iki kişi Aras Nehri'ne düştü. Çobanlardan Latif Yıldırım kendi çabalarıyla kurtulurken Recep Akın (28) akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Kurtarılan şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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