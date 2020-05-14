Metin Külünk'ten büyük U dönüşü
|14 Mayıs 2020 21:48
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Ak Parti eski milletvekili Metin Külünk, Twitter'dan Marmaray'a ait bir video yayınlayarak "Burası İstanbul/Marmaray... Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır!" demişti. Külünk videoyu yayınladıktan sonra gelen eleştirileri de okumadığı için ikinci bir açıklama yaparak "Lütfen yerel de ki;kamu ve yerel yöneticiler çok başarılı yönetilen bir süreçte sorumluluklarının daha da farkında olarak ve tehlikenin henüz geçmediğini unutmadan hükümetimizin titizliğine ayak uydurmaları gerekmektedir." demişti.
Bu video sonrasında Külünk'ün, Marmaray'ı kimin yönettiğini bilmediği iddia edilmişti. İBB bir açıklama yaparak "Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, [@Marmaraytcdd] ile iletişime geçmenizi rica ederiz" demişti.
Metin Külünk sosyal medyadaki büyük eleştirler sonrasında şu açıklamayı yaptı.
"Hassasiyet sahibi kamuoyumuzun dikkatine.
Bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin ve hepimiz ortak bir tehdit ile karşı karşıyayız. Corona virüsü hiç bir siyasal görüş ayırt etmiyor, o halde sağlık güvenliğimizin tesisi için gösterilecek ciddiyet, hepimizin görevidir.
Bugün bir vatandaşımızın sosyal sorumluluk göstererek çektiği görüntüleri "hangi kurumun sorumluluğuna ait olduğuna bakmaksızın" paylaşmamızdaki gayemizin sorumluluk noktasındaki kişileri uyarma mahiyetinde olduğu açık ve nettir. Kaldı ki "Marmaray" olduğunu ifade etmeme rağmen
Bunu farklı yerlere çekip yorumlayan kardeşlerimiz olmuş, bizim için kimin yaptığı önemli değil; önemli olan milletimizin sağlık güvenliğidir.
Meselemiz,
Sn. CB'mızın liderliğinde yürütülen güçlü mücadelemize yereldeki gerek kamu gerek yerel yöneticilerin daha güçlü uyumudur
Bir daha bu ve benzeri eksikliklerin yaşanmaması,boşlukların oluşmaması için sorumluluk makamındaki görevlilerin hassasiyetle bu tedbirlere uyumu çok değerli ve önemlidir. "
İşte Metin Külünk'ün yayınladığı video.
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