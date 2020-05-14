1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Farklı ülkelerdeki Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Türk Hava Yolları'nın uçağıyla tahliye edilen toplam 236 yolcu arasında, "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı yer aldı.
 14 Mayıs 2020 21:50
Yazdır
Farklı ülkelerdeki Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen, aralarında "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı ile Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.

Bu kapsamda program çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir bölümü, bölgede ve yakın ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ile bazı ülkelerden toplam 236 yolcuyu taşıyan THY uçağı saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye getirilen yolculardan bazıları, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

"Survivor 2020" ekibinde yer alan 110 kişinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı, diğerlerinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yurda götürüleceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahliyeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti'nden havalandı #ÜlkemleGururDuyuyorum. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan 1, Macaristan 42, Romanya 38, Tunus 1 vatandaşları ve Türkiye'den 154 vatandaşımızı getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evde kalmak ekosisteme verilen zararı gözler önüne serdi
14 Mayıs 2020 22:11		 'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi
14 Mayıs 2020 22:04
Kahramanmaraş'ta hayırsever iş insanları veresiye defterlerini satın aldı
14 Mayıs 2020 22:01		 'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi
14 Mayıs 2020 21:58
Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar açıyor
14 Mayıs 2020 21:55		 İki çoban nehre düştü
14 Mayıs 2020 21:46
Sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor
14 Mayıs 2020 21:41		 AFAD koronavirüsle mücadelede 71 milyon lira harcandığını açıkladı
14 Mayıs 2020 21:25
THY uçağı, 79 yolcusuyla New York'a hareket etti
14 Mayıs 2020 21:21		 Fatih Terim'den liglerin geleceğiyle ilgili açıklama
14 Mayıs 2020 21:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:11 - Evde kalmak ekosisteme verilen zararı gözler önüne serdi22:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı22:04 - 'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi22:01 - Kahramanmaraş'ta hayırsever iş insanları veresiye defterlerini satın aldı21:58 - 'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi21:55 - Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar açıyor21:50 - Farklı ülkelerdeki Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi21:48 - Metin Külünk'ten büyük U dönüşü21:46 - İki çoban nehre düştü21:41 - Sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor
21:35 - Muş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı21:29 - Tarım ve Orman Bakanlığından 10 bin ton limon ihracatına izin21:25 - AFAD koronavirüsle mücadelede 71 milyon lira harcandığını açıkladı21:21 - THY uçağı, 79 yolcusuyla New York'a hareket etti21:18 - Fatih Terim'den liglerin geleceğiyle ilgili açıklama21:15 - Çin: Virüs her yerden çıkabilir21:13 - İBB'nin metro çalışmasında, fiber optik kablolar koptu21:12 - Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
18 ilde maske takmak zorunlu oldu
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
Benzin ve motorinde indirim yapıldı
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
İki aile iftarda bir araya geldi, 5 kişi virüse yakalandı
Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı gündemde
'Gram altın 350-370 TL seviyelerine inebilir'
Karayoluyla yolcu taşıma için tavan ücret kararı
Özel okullarda ücret iadesine ilişkin önemli Yargıtay kararı
Selçuk Bayraktar açıkladı: İBB ile yolumuzu ayırdık!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 1
Yüzyüzeyken konuşuruz 1
doların kanatlanması 1
şehirlerarası otobüs bileti tavan fiyatlarının yayımlanması 2
rtük'ün ülke tv'ye ceza vermemesi 2
14.05.2020 beşiktaş'ta 8 kişide covid-19 çıkması 1
migros deniz market 4
zorba 1
13.05.2020 orc araştırma şirketi anketi 1
burdur belediyesi'ne ücretsiz maske incelemesi yapılması 2
SON İLANLAR
Diyanet naklen 7 müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Yalova Albelsan 1 İşçi Alacak
Rize İyidere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Nevşehir Hacıbektaş Belediyesi 1 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 9 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 14 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Isparta Kuleönü Nakliyat 1 İşçi Alacak
Çanakkale Geyikli Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam