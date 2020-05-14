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'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince şehre hakim bir tepede inşa edilen, hilal minareli cami ile vavın kırmızı beyaz renklerle bütünleştiği ışıklandırmasıyla adeta görsel şölen sunan sosyal tesis projesi tamamlandı.
 14 Mayıs 2020 21:58
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'Vav ile hilali buluşturan' projede sona gelindi

Çamlık Tepesi'nde inşasına 2016 yılında başlanan proje, 261 bin 827 metrekare alanı kaplıyor. 124 bin metrekaresi yeşil alandan oluşan çalışmada, 3 bin 75 kişilik cami ve 38 metre yükseklik ile 8 metre genişlikte hilal minare yer alıyor. Ayrıca, 200 kişilik okuma kapasiteli ve 3 bin 400 metrekarelik kütüphaneye sahip tesiste, 65 kişilik seminer salonu ve kafeterya da bulunuyor.

Proje, seyir terasları, Minia Balıkesir, alışveriş sokakları, çocuk oyun ve mesire alanları, yürüyüş parkurlarıyla kentlilerin eğlenip dinlenebileceği, hoşça vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı.

Tesisin, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde normalleşme adımlarına bağlı olarak en kısa sürede halkın kullanımına açılması planlanıyor.

Şehrin her yerinden görülebiliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine, tesisin Balıkesir'in her yerinden görünebilen bir noktada olduğunu söyledi.

Çamlık Tepesi'nin önceden piknik amaçlı kullanılan bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, "Biz bu projeyi yaparken Balıkesir'in ihtiyaç duyduğu belirli sosyal etkinlik alanlarını da karşılamak ve şehrin mesire alanlarından bir yer olsun istedik." dedi.

Hilali, ışıklandırması ve görünür olması bakımından vatandaşlarla yapılan anket sonucu inşa ettiklerini bildiren Yılmaz, Balıkesir'deki herkesin günün her saatinde buraya gelebileceğini anlattı.

Tesisin çok amaçlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız burada ibadet edebilir, eğlenip yemek yiyebilir, çocuklarıyla gezebilir. Burada eskiye nazaran var olanın 4 katı kadar yeşillik kullanıldı. Buradaki tesis bir bütün olarak birbirini tamamlar, insanların ihtiyaçlarını görür ve bir şehirde olması gereken simgelerin olduğu bir alandır. Balıkesir'e ilk kez gelmiş insanların buraya geldiğinde Balıkesir'in ürünleri, tarihi ve kentin kimliğiyle ilgili bilgi edinebilecekleri bir alan oluşturduk. Buranın en önemli özelliklerinden biri de hava karardığında yaptığımız ışıklandırmayla beraber Atatürk heykelimiz, camimiz, hilalimiz ve Türk bayrağımızla şehre çok değişik bir mana katacağını düşünüyoruz."
Anadolu Ajansı
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