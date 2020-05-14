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Kahramanmaraş'ta hayırsever iş insanları veresiye defterlerini satın aldı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi üyesi iş insanları, Osmanlı'dan kalan "zimem defteri satın alma" geleneğini yaşatmak için başlattıkları çalışmada 50 kişinin borcunu kapattı.
 14 Mayıs 2020 22:01
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Kahramanmaraş'ta hayırsever iş insanları veresiye defterlerini satın aldı

MÜSİAD Genel Merkezinin başlattığı, eski bir Osmanlı geleneği olan "zimem (veresiye) defteri satın alma" uygulamasını, MÜSİAD Kahramanmaraş Başkanı Sami Kervancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri sürdürdü.

Kervancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki bakkalları ziyaret edip veresiye defterlerini satın alarak 50 vatandaşın borçlarını ödedi.

Kervancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyaya her alanda örnek olmuş ecdadın, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için bırakmış olduğu geleneklerin yaşatılması gerektiğini belirtti.

Zimem defteri mirasının, toplumda yeniden gelenek haline gelmesinden memnun olduklarını aktaran Kervancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler MÜSİAD olarak, geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yıl mübarek ramazan ayında da üyelerimizin destekleri ile bu geleneği uygulamış olmanın mutluluğunu paylaşmak isteriz. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin, dua edenlerin de dualarını makbul eylesin inşallah. Son olarak, bu mübarek ayın ülkemize sağlık, huzur ve refah getirmesini niyaz eder, 'Evde kal' çağrısını yineleyerek hayırlı ramazanlar dilerim."
Anadolu Ajansı
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