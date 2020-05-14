'Survivor 2020' yarışması ekibi yurda yerleştirildi
|14 Mayıs 2020 22:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu kapsamında yurda dönen yarışma ekibinin üyeleri, sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.
"Survivor 2020" yarışması ekibinde yer alan 110 kişi, burada yurt personeli tarafından karşılandı. Yarışma ekibi, daha sonra 14 gün boyunca gözlem altında kalacakları odalarına yerleştirildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle yurda dönmek isteyen, aralarında "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı ile Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşlarının bulunduğu yolcuları taşıyan Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak, saat 17.30'da İstanbul'a gelmişti.
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