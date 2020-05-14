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Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Siirt'te fotoğraf çekerken dengesini kaybederek 150 metrelik uçurumdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.
 14 Mayıs 2020 22:22
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Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkiinde meydana geldi. T.Ç. (29) adlı kişi fotoğraf çektiği esnada dengesini kaybederek 150 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yakınları jandarma, ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede T.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından T.Ç'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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