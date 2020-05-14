Ahmet Türk, Sırrı'ya kızdı: Saklı kalması gereken bazı şeyler vardır
Sırrı Süreyya Önder'in, HDP ve İyi Parti arasında gerçekleşen görüşmeyi kamuoyuna açıklamasının ardından Ahmet Türk konu hakkında, siyasette bazı konuların saklı kalması gerektiği yorumunu yaptı.
|14 Mayıs 2020 22:21
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HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yerel seçimlerden önce İyi Parti'den yetkililerin kendilerinden çalışmalar konusunda fikir aldıklarını ve buna göre çalışma planı yaptıklarını anlatmıştı.
Önder'in bu açıklamalarının ardından başlayan tartışmanın yankıları sürüyor.
Son olarak HDP'li Ahmet Türk, konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
"BAZI ŞEYLER SAKLI KALMALI"
Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasını hayretle karşıladığını söyleyen Türk, "Siyasette saklı kalması gereken bazı şeyler vardır. Ayrıca bugün iktidarın eline bu gibi kozları vermek, suni bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim." ifadelerini kullandı.
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