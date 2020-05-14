Yılmaz Özdil, yazılarına ara verdi
|14 Mayıs 2020 22:29
|Yazdır
Muğla'nın Bodrum ilçeci Bitez Mahallesi'nde Yılmaz Özdil'e ait villada, kaçak yapılar tespit edilmesinin ardından inceleme başlatılmıştı.
İncelemenin ardından tespit edilen, villaya ait kaçak yapının 13 Mayıs'ta yıkımı kararlaştırılmış, Özdil'in avukatının itirazı sonucu mahkeme inceleme için yıkımı durdurmuştu.
"İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Bu yaşananlardan sonra Özdil, kaçak villası ile ilgili resmi işlerle ilgilenmek için okuyucularına Sözcü'deki yazılarına ara verdiğini duyurdu.
Bugün "Vicdanı olan herkes biliyor" başlıklı bir yazı kaleme alan Özdil, devlet gücü kullanılarak kendisinden intikam alınmaya çalışıldığını iddia etti.
"İKİ ODA BİR SALON YAZLIĞIM"
Özdil son yazısında konuya ilişkin, "İki oda bir salon yazlığımızla alakalı linç kampanyasını biliyorsunuzdur mutlaka... Manşetlerinden yargısız infazlar yaptılar, ekranlarında mahkemeler kurdular, algı yaratmak için yalanlarla iftiralarla karalamalarla hükümler verdiler. Ama, bu ülkede namuslu hakimler var. Yürütmeyi durdurma kararı verildi. Valilikten izin alırsan Bodrum'a gidebilirsin diyorlar. Bana yönelik hukuksuz uygulamayla mücadele edebilmem için, AK Parti valisinden hukuki izin istememi bekleyenler, sanırım beni hiç tanımıyor.
"700 KİLOMETRE UZAKTAN BOĞUŞUYORUM"
Dolayısıyla, 700 kilometre uzaktan boğuşmaya çalışıyorum. Günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız. Az biraz izin rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trump'tan 'F-35' mesajı: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var, ya olmasaydı
14 Mayıs 2020 23:06
|Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
14 Mayıs 2020 22:49
|Avrupa Parlamentosu, Türkiye karşıtı öneriyi reddetti
14 Mayıs 2020 22:45
|Dışişleri Bakanlığı: Çin uçağına izin verilmedi çünkü
14 Mayıs 2020 22:42
|Ahmet Türk, Sırrı'ya kızdı: Saklı kalması gereken bazı şeyler vardır
14 Mayıs 2020 22:21
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
14 Mayıs 2020 22:07
|Metin Külünk'ten büyük U dönüşü
14 Mayıs 2020 21:48
|Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan engelli çocuğa doğum günü sürprizi
14 Mayıs 2020 21:06
|Turkuvaz Medya Grubu: Berna Laçin'in yer aldığı hiçbir reklama yer vermeyeceğiz
14 Mayıs 2020 21:05
|Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 4 bini geçti
14 Mayıs 2020 19:31