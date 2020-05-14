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Yılmaz Özdil, yazılarına ara verdi

Yılmaz Özdil, Bodrum'daki yazlığı için yıkım kararının ardından, Sözcü'deki yazılarına ara verdiğini açıkladı.
 14 Mayıs 2020 22:29
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Yılmaz Özdil, yazılarına ara verdi

Muğla'nın Bodrum ilçeci Bitez Mahallesi'nde Yılmaz Özdil'e ait villada, kaçak yapılar tespit edilmesinin ardından inceleme başlatılmıştı.

İncelemenin ardından tespit edilen, villaya ait kaçak yapının 13 Mayıs'ta yıkımı kararlaştırılmış, Özdil'in avukatının itirazı sonucu mahkeme inceleme için yıkımı durdurmuştu.

"İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Bu yaşananlardan sonra Özdil, kaçak villası ile ilgili resmi işlerle ilgilenmek için okuyucularına Sözcü'deki yazılarına ara verdiğini duyurdu.

Bugün "Vicdanı olan herkes biliyor" başlıklı bir yazı kaleme alan Özdil, devlet gücü kullanılarak kendisinden intikam alınmaya çalışıldığını iddia etti.

"İKİ ODA BİR SALON YAZLIĞIM"
Özdil son yazısında konuya ilişkin, "İki oda bir salon yazlığımızla alakalı linç kampanyasını biliyorsunuzdur mutlaka... Manşetlerinden yargısız infazlar yaptılar, ekranlarında mahkemeler kurdular, algı yaratmak için yalanlarla iftiralarla karalamalarla hükümler verdiler. Ama, bu ülkede namuslu hakimler var. Yürütmeyi durdurma kararı verildi. Valilikten izin alırsan Bodrum'a gidebilirsin diyorlar. Bana yönelik hukuksuz uygulamayla mücadele edebilmem için, AK Parti valisinden hukuki izin istememi bekleyenler, sanırım beni hiç tanımıyor.

"700 KİLOMETRE UZAKTAN BOĞUŞUYORUM"
Dolayısıyla, 700 kilometre uzaktan boğuşmaya çalışıyorum. Günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız. Az biraz izin rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Memurlar.Net
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